Головна Війна з Росією Сили ППО ліквідували 546 БПЛА і 31 ракету під час комбінованої нічної атаки РФ

Сили ППО ліквідували 546 БПЛА і 31 ракету під час комбінованої нічної атаки РФ

Ольга Бабишена
21 серпня, 2025 четвер
09:23
Війна з Росією ЗСУ, ППО

У ніч на 21 серпня російська армія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Українські оборонці неба ліквідували 31 ракету і 546 безпілотників

Зміст

Про це інформують Повітряні сили.

Вказано, що для атаки росіяни використали 614 засобів нападу:

  • 574 "шахедів" і безпілотників-імітаторів різних типів, які запускали із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ і ТОТ Криму; 
  • 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", які запускали із повітряного простору Липецької та Воронезької областей РФ;
  • 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, які запускали із Воронезької області РФ;
  • 19 крилатих ракет Х-101, які запускали із повітряного простору Саратовської області РФ;
  • 14 крилатих ракет Калібр, які запускали з акваторії Чорного моря;
  • 1 ракету невстановленого типу із ТОТ Криму.

Для відбиття повітряної атаки армії РФ залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00, за попередніми даними, українська ППО збила або подавила 577 повітряних цілей, серед яких 546 "шахедів" і дронів-імітаторів різних типів, 1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал", 18 крилатих ракет Х-101, 12 крилатих ракет Калібр.

  • Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА на 11 локаціях, падіння збитих на 3 локаціях. Вибухи чули у Львові, на Хмельниччині, в Луцьку, у Рівному. Детальніше про наслідки атаки читайте у новині. 

 

Теги:
Новини
Україна
військові
ППО
безпілотник
Військові новини
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
21 серпня
11:34
Петр Павел
Президент Чехії Павел припустив імовірність відправки військ у межах можливої миротворчої місії в Україні
11:29
Володимир Зеленський
Зеленський: Україна не може відмовитися від НАТО в обмін на гарантії безпеки, бо нас туди не беруть
11:26
Оновлено
Безугла
Рада не підтримала відсторонення Безуглої від засідань
11:18
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
"Я був би задоволений": Зеленський висловився щодо проведення виборів в Україні
11:16
діти
Україна повернула з окупації п'ятьох українців, серед яких немовля
11:03
КНДР, Північна Корея
Північна Корея має секретну військову базу, яка може становити загрозу для Східної Азії та США, - CSIS
11:03
Огляд
світ, міжнародний огляд
Донбас – більше, ніж спірна територія, а німці сперечаються через свої "чоботи" в Україну. Акценти світових ЗМІ 21 серпня
10:53
НБУ оновив дизайн 20-гривневої банкноти: додано напис "Слава Україні!"
10:49
Ексклюзив
Ірина Фріз
Нардепка Фріз пояснила, чому досі не винесений на голосування законопроєкт про посаду військового омбудсмана
10:45
Оновлено
обстріл Львова
Комбінована атака РФ: у Мукачеві поцілили в завод Flex, є постраждалі, у Львові загинула людина
10:43
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 21 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:38
Відключення електроенергії
Споживання електроенергії в Україні надалі зростає: ситуація в енергосистемі 21 серпня
10:30
таксі
Bolt, Uklon та Uber просять столичну владу дозволити поїздки в комендантську годину. У КМВА відповіли
10:24
Ексклюзив
Обстріли Донеччини посилюються, багато доріг укривають антидроновими сітками, - головред "Суспільне. Донбас" Крамченков
10:03
OPINION
... Інакше Трампу не потрапити до раю
10:01
Укрзалізниця попередила про затримку низки поїздів унаслідок нічної атаки РФ
09:41
ГУР ліквідувало російський катер з 5 членами екіпажу районі Залізного Порту
09:30
Новини компаній
Метилурацилова мазь 10% АТ "Лубнифарм" — проста дія, що допомагає відновлювати шкіру
09:09
Анонс
"Шахтар"
Боротьба за єврокубки: де та коли дивитись матчі "Динамо", "Шахтаря" і "Полісся"
09:03
Петро Котін
Петра Котіна звільнили з посади голови правління Енергоатому
09:02
росія китай
Китай скуповує російську нафту після падіння попиту в Індії через тарифи Трампа
09:00
Новини компаній
Диметинден гель 0,1 % від АТ "Лубнифарм" — при свербежі, алергії та подразненнях шкіри
08:21
Оновлено
На фронті минулої доби зафіксували 167 боїв, майже третина - на Покровському напрямку
08:15
віце-президент США Джей Ді Венс
"Це їхній континент": Венс заявив, що Європа має відігравати головну роль щодо гарантій безпеки для України
08:01
Огляд
"Вистрілив і забув": ЗРК Dragon H73 – найновіший зразок ППО на "хаммерах" в ЗСУ
08:00
OPINION
Чи може наблизити закінчення війни зустріч Путіна і Зеленського
07:55
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росіяни просунулись у Дніпропетровській і Донецькій областях, - DeepState
07:32
Інфографіка
знищені окупанти
За добу Росія втратила 315 безпілотників і 830 окупантів
07:31
Аналітика
Труба з минулого: як радянська підбита "Дружба" продовжує допомагати Кремлю впливати на Європу і фінансувати війну
07:14
Марко Рубіо
Рубіо зустрінеться з європейськими лідерами для переговорів щодо гарантій безпеки для України, - NYT
06:40
Французький стример, відомий екстремальними челенджами, помер у прямому ефірі
05:57
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
ЄС закликає Трампа розгорнути винищувачі в Румунії для захисту України, - The Times
05:38
Вогонь, пожежа
Воронезьку область РФ атакували БПЛА, пошкоджено об'єкт енергетики
00:47
Еммануель Макрон
Операція в Газі, яку готує Ізраїль, може призвести до катастрофи, - Макрон
00:29
Оновлено
Ліга чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати матчів вирішального раунду кваліфікації
00:15
Казино
В instagram заблокували 7 акаунтів через рекламу казино: серед них блогерка Сімбочка
2025, середа
20 серпня
23:38
Трамп на даху
"Розміром з Техас": Трамп заявив, що Обама віддав РФ Крим, який розташований "посеред океану"
23:09
Ексклюзив
Ігор Луценко
Враження про ефективність ракет "Фламінго" треба формувати після бойового застосування, - Ігор Луценко
23:09
Ізраїль, ЦАХАЛ
Армія Ізраїлю розпочала наступ на місто Газа й контролює його околиці
22:37
Вакарчук, Магучіх, Зінкевич: Зеленський вручив держнагороди "Національна легенда України"
Більше новин
Про нас

