Сили ППО ліквідували 546 БПЛА і 31 ракету під час комбінованої нічної атаки РФ
У ніч на 21 серпня російська армія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Українські оборонці неба ліквідували 31 ракету і 546 безпілотників
Про це інформують Повітряні сили.
Вказано, що для атаки росіяни використали 614 засобів нападу:
- 574 "шахедів" і безпілотників-імітаторів різних типів, які запускали із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ і ТОТ Криму;
- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", які запускали із повітряного простору Липецької та Воронезької областей РФ;
- 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, які запускали із Воронезької області РФ;
- 19 крилатих ракет Х-101, які запускали із повітряного простору Саратовської області РФ;
- 14 крилатих ракет Калібр, які запускали з акваторії Чорного моря;
- 1 ракету невстановленого типу із ТОТ Криму.
Для відбиття повітряної атаки армії РФ залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:00, за попередніми даними, українська ППО збила або подавила 577 повітряних цілей, серед яких 546 "шахедів" і дронів-імітаторів різних типів, 1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал", 18 крилатих ракет Х-101, 12 крилатих ракет Калібр.
- Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА на 11 локаціях, падіння збитих на 3 локаціях. Вибухи чули у Львові, на Хмельниччині, в Луцьку, у Рівному. Детальніше про наслідки атаки читайте у новині.
