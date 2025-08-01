Сили ППО вночі знешкодили 44 з 72 ворожих БПЛА
Українським оборонцям неба у ніч на п'ятницю, 1 серпня, вдалося ліквідувати 44 ворожих безпілотники: загалом для атаки України росіяни використали 72 БПЛА
Про це повідомляють Повітряні сили.
Вказано, що росіяни атакували Україну "шахедами" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.
Для відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:00 відомо, що протиповітряна оборона збила або подавила 44 ворожі БПЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
- Загалом зафіксовано влучання 28 БПЛА у 9 локаціях. Під атакою опинилися Харківщина, Донеччина, Дніпровщина та Київщина. Детальніше читайте за посиланням.
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