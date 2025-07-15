Сили ППО збили 178 з 267 безпілотників, якими РФ атакувала Україну

Про це інформують Повітряні сили.

"У ніч на 15 липня (із 16:30 14 липня) противник атакував 267 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецької обл. (близько 200 із них – "шахеди")", - йдеться у повідомлення.

Вказано, що для відбиття російського нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 13:00 відомо про 178 збитих безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Крім того, 66 дронів-імітаторів були локаційно втрачені або подавлені РЕБ.