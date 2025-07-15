Сили ППО збили 178 з 267 безпілотників, якими РФ атакувала Україну
У ніч на 15 липня російські окупанти атакували Україну 267 безпілотниками. Оборонці українського неба збили 178 цілей противника
Про це інформують Повітряні сили.
"У ніч на 15 липня (із 16:30 14 липня) противник атакував 267 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецької обл. (близько 200 із них – "шахеди")", - йдеться у повідомлення.
Вказано, що для відбиття російського нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 13:00 відомо про 178 збитих безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Крім того, 66 дронів-імітаторів були локаційно втрачені або подавлені РЕБ.
- Увечері понеділка, 14 липня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники. Вибухи лунали на Дніпровщині, Харківщині, Київщині, Сумщині, Чернігівщині та в Запорізькій області.
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