Сили ППО збили 2 балістичні ракети та 81 дрон, яким РФ атакувала Україну
Із 20:30 6 травня по 13:30 7 травня російська окупаційна армія атакувала Україну 5-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та у кілька хвиль запустила 187 ударних БПЛА та безпілотників-імітаторів інших типів. Українські захисники збили 2 балістичні ракети та 81 дрон ворога
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що атака білістикою відбувалася із напрямків Курська, Таганрога та Брянська. Безпілотники ворог запускав із напрямків із Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Криму.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"Станом на 14:30 підтверджено збиття двох балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 81 ударного БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни", - зазначили в Повітряних силах.
Там додали, що 64 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків).
- Росіяни ввечері 6 травня запустили дрони та балістичні ракети по Україні. У Запоріжжі ворог атакував обʼєкт інфраструктури, щонайменше четверо людей постраждали. У декількох районах Києва уламки впали на житлові будинки, а також горять склади: є загиблі та постраждалі, серед них – діти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.25 Купівля 41.25Продаж 41.77
- EUR Купівля 46.52Продаж 47.2
- Актуальне
- Важливе