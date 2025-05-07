Сили ППО збили 2 балістичні ракети та 81 дрон, яким РФ атакувала Україну

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що атака білістикою відбувалася із напрямків Курська, Таганрога та Брянська. Безпілотники ворог запускав із напрямків із Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Криму.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Станом на 14:30 підтверджено збиття двох балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 81 ударного БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни", - зазначили в Повітряних силах.

Там додали, що 64 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків).