Сили ППО збили 20 із 31 БПЛА, якими Росія атакувала Україну
Від 14:30 до 20:30 7 травня російська окупаційна армія застосувала для атаки по Україні 31 безпілотник. Українські захисники збили 20 ворожих дронів
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що росіяни здійснювали запуски дронів із району Міллерово (РФ).
"Підтверджено збиття 20 ударних БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та в центрі країни", - зазначили у Повітряних силах.
Там додали, що 6 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).
"Протягом поточної доби 8 травня станом на 08:00 у повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БПЛА не зафіксовано. Утім протягом ночі ворог активізував удари тактичною авіацією з застосуванням керованих авіабомб по Сумщині", - наголосили в Повітряних силах.
- У Росії в четвер, 8 травня, оголосили про початок так званого перемир'я на дні святкування 80-ї річниці перемоги в Другій світовій війні.
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