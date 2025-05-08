Сили ППО збили 20 із 31 БПЛА, якими Росія атакувала Україну

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що росіяни здійснювали запуски дронів із району Міллерово (РФ).

"Підтверджено збиття 20 ударних БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та в центрі країни", - зазначили у Повітряних силах.

Там додали, що 6 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Протягом поточної доби 8 травня станом на 08:00 у повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БПЛА не зафіксовано. Утім протягом ночі ворог активізував удари тактичною авіацією з застосуванням керованих авіабомб по Сумщині", - наголосили в Повітряних силах.