Сили ППО знешкодили 74 із 95 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
У ніч на 27 серпня російська окупаційна армія застосувала для атаки на Україну 95 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Оборонці українського неба знешкодили 74 ворожі дрони
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що ворог здійснював запуски безпілотників із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – ТОТ Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 74 ворожі БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни", - зазначили у Повітряних силах.
Там додали, що зафіксовано влучання 21 БПЛА на 9 локаціях.
- Увечері 26 серпня російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. На Сумщині пошкоджено обʼєкти інфраструктури, а на Полтавщині – підприємство енергосектору.
