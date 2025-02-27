Сирський відвідав бригади, які воюють на Новопавлівському напрямку

Про це головком повідомив у себе на сторінці у Facebook.

За словами Сирського, російські загарбники інтенсивно проводять наступальні дії на цьому напрямку, намагаються прорвати оборону український військ та захопити три населених пункти.

"Проте з нашого боку вжито низку заходів для покращення взаємодії військових частин та підрозділів, проведено перегрупування військ, що сповільнило просування ворога на більшості загрозливих ділянок", - наголосив головком.

Він також повідомив, що на командних пунктах заслухав командувача оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" Олександра Тарнавського та командирів бригад щодо ведення бойових дій, наявних потреб і проблемних питань та віддав усі необхідні розпорядження щодо їх вирішення.

"Задум російських окупантів на цих напрямках залишається незмінним уже понад три роки, а саме – вийти на адміністративні кордони Донеччини. Утім втрати ворога тільки зростають, а плани так і залишаються нездійсненними. Наші воїни завдають максимальних втрат особовому складу та техніці ворога. Висловлюю щиру вдячність захисникам та захисницям України за результативність, мужність і стійкість", - резюмував Сирський.