Спільна позиція України та Європи має звучати максимально гучно для США: політолог Буряченко про зустріч Трамп - Путін

Про це в ефірі Еспресо сказав політолог Олексій Буряченко.

"Треба синхронізувати нашу позицію з європейцями. Тому що європейців взагалі у Вашингтоні чути не хочуть. Про це казав Марко Рубіо, про це казав Венс у принципі, і зі слів Трампа це також зрозуміло", - заявив він.

На думку Буряченка, підсилювачем позиції європейців має стати Україна, яку так чи інакше просто вимушені чути.

"Тому тут наші позиції мають взаємну зацікавленість синхронізуватись і звучати максимально гучно для Вашингтона. Порядок денний саміту на Алясці, він буквально пишеться з коліс. І він ще, як то кажуть, точно не висічений в камені, в нього можна вносити цілий ряд серйозних поправок та коректив", - сказав політолог.

Він наголосив, що росіяни будуть розмивати питання російсько-української війни, по-суті, роблячи його під цього під час цього саміту другорядним в переналаштуванні взаємовідносин між США та РФ.

"Дуже важко буде направду сформулювати так позицію, щоб ввести російсько-українське питання війни і її вирішення на перший контур, на фасад. Тому от, враховуючи вище викладене, я б зараз максимально порадив сформувати саме публічну позицію країн колективного заходу, дійсно вийти на майданчик Організації Об'єднаних Націй, можливо, затвердити відповідну резолюцію, проговорити все це на майданчику Радбезу ООН. Можливо, якусь в Брюсселі швидку зустріч за участі американців, за участю Венса ще раз організувати, де все максимально документально можна зафіксувати", - підсумував Буряченко.

Що передувало

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска 15 серпня.

Торкаючись того, що він обговорюватиме з Путіним щодо умов припинення війни РФ проти України, Трамп попереднього озвучив тему "деякого обміну територіями".

Дипломатичні консультації між Україною та США напередодні саміту тривають фактично у цілодобовому режимі. Водночас NYT пише, що американська Секретна служба забронювала шестикімнатний будинок в Анкориджі, де, ймовірно, відбудеться зустріч між Трампом і Путіним.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Україні та Росії доведеться обмінятися деякими територіями після того, як Київ отримає гарантії безпеки.

Згодом стало відомо, що європейські лідери та президент України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову з Трампом перед його зустріччю з російським диктатором Путіним.

Трамп 11 серпня зробив низку заяв щодо війни в Україні й зустрічі з лідером Кремля Володимиром Путіним. Трамп зазначив, що хоче обговорити з Путіним можливі умови мирної угоди. Втім, він зазначив, що він не укладатиме угоду.