Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Спільна позиція України та Європи має звучати максимально гучно для США: політолог Буряченко про зустріч Трамп - Путін
Ексклюзив

Спільна позиція України та Європи має звучати максимально гучно для США: політолог Буряченко про зустріч Трамп - Путін

Євген Козярін
11 серпня, 2025 понедiлок
20:51
Війна з Росією Трамп і Путін

Потрібно сформувати публічну позицію країн колективного Заходу щодо переговорів РФ та США - вийти на майданчик ООН та, можливо, затвердити відповідну резолюцію

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав політолог Олексій Буряченко.

"Треба синхронізувати нашу позицію з європейцями. Тому що європейців взагалі у Вашингтоні чути не хочуть. Про це казав Марко Рубіо, про це казав Венс у принципі, і зі слів Трампа це також зрозуміло", - заявив він.

На думку Буряченка, підсилювачем позиції європейців має стати Україна, яку так чи інакше просто вимушені чути.

"Тому тут наші позиції мають взаємну зацікавленість синхронізуватись і звучати максимально гучно для Вашингтона. Порядок денний саміту на Алясці, він буквально пишеться з коліс. І він ще, як то кажуть, точно не висічений в камені, в нього можна вносити цілий ряд серйозних поправок та коректив", - сказав політолог.

Він наголосив, що росіяни будуть розмивати питання російсько-української війни, по-суті, роблячи його під цього під час цього саміту другорядним в переналаштуванні взаємовідносин між США та РФ. 

"Дуже важко буде направду сформулювати так позицію, щоб ввести російсько-українське питання війни і її вирішення на перший контур, на фасад. Тому от, враховуючи вище викладене, я б зараз максимально порадив сформувати саме публічну позицію країн колективного заходу, дійсно вийти на майданчик Організації Об'єднаних Націй, можливо, затвердити відповідну резолюцію, проговорити все це на майданчику Радбезу ООН. Можливо, якусь в Брюсселі швидку зустріч за участі американців, за участю Венса ще раз організувати, де все максимально документально можна зафіксувати", - підсумував Буряченко.

Що передувало 

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска 15 серпня. 

Торкаючись того, що він обговорюватиме з Путіним щодо умов припинення війни РФ проти України, Трамп попереднього озвучив тему "деякого обміну територіями".

Дипломатичні консультації між Україною та США напередодні саміту тривають фактично у цілодобовому режимі. Водночас NYT пише, що американська Секретна служба забронювала шестикімнатний будинок в Анкориджі, де, ймовірно, відбудеться зустріч між Трампом і Путіним. 

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Україні та Росії доведеться обмінятися деякими територіями після того, як Київ отримає гарантії безпеки.

Згодом стало відомо, що європейські лідери та президент України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову з Трампом перед його зустріччю з російським диктатором Путіним. 

Трамп 11 серпня зробив низку заяв щодо війни в Україні й зустрічі з лідером Кремля Володимиром Путіним. Трамп зазначив, що хоче обговорити з Путіним можливі умови мирної угоди. Втім, він зазначив, що він не укладатиме угоду. 

Теги:
Україна
Володимир Путін
Дональд Трамп
США
Великий ефір Василя Зими
переговори з РФ
Читайте також:
Автор Дар'я Тарасова
11 серпня, 2025 понедiлок
Колумбійський співак Малума перервав шоу через жінку, яка взяла на концерт однорічну дитину
система ППО Skynex
Автор Роман Яворський
9 серпня, 2025 субота
Збивати дрони у 100 разів дешевше, ніж з IRIS-T: що таке німецька система ППО Skynex і які її переваги
Казімєж Вуйціцький
Автор Леся Вакулюк
10 серпня, 2025 неділя
Історик Казімєж Вуйціцький: Польща потребує українців, навіть якщо популісти кажуть інше
Київ
+21.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.18
    Купівля 41.18
    Продаж 41.66
  • EUR
    Купівля 47.86
    Продаж 48.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
12 серпня
20:42
Ексклюзив
гривні
НБУ прогнозує до кінця року подальше зменшення інфляції, - Фурман
20:31
Володимир Зеленський
"Зроблені кроки, щоб виправити ситуацію": Зеленський про ситуацію у Добропіллі і на Покровському напрямку
20:30
Володимир Зеленський
Зеленський: Донбас для росіян - це плацдарм для майбутнього нового наступу
20:04
OPINION
Країно, прокинься...
19:53
Україна прийматиме першу мексиканську антарктичну експедицію на станції "Академіка Вернадського"
19:48
Юлія Свириденко
Свириденко оголосила про збільшення президентських стипендій та запровадження нових виплат випускникам, які склали НМТ на понад 185 балів
19:30
Ексклюзив
танк, зброя
У Defense Express проаналізували, яку зброю Україна може отримати від Азербайджану
19:29
Ексклюзив
Азербайджанці збільшують свої інвестиції в Україну попри війну, - посол Гусєв
19:19
Дем'ян Ганул
Вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула: підозрюваному продовжили запобіжний захід
19:07
Памела Андерсон почала продаж лімітованої серії солінь, приготованих власноруч
19:06
Руслан Стефанчук
Україна не може відмовитися від територій навіть шляхом референдуму, - Стефанчук
18:49
Оновлено
ЗАЕС
Поблизу енергоблоків окупованої Запорізької АЕС зафіксували пожежу
18:43
діти, повернення дітей, окупація
З окупованої території повернули маму з чотирма дітьми: найменшій півтора року
18:40
Ексклюзив
Азербайджан
Азербайджан може почати передавати зброю Україні: експерт з Південного Кавказу назвав умову
18:34
Швейцарія
Швейцарія приєдналася до 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії
18:31
Ексклюзив
У Києві запрацює театральна інсталяція нового формату "Сенсорний лабіринт"
18:28
Зеленський
Зеленський у розмові з президентом Румунії: Готуємося до важливих контактів і чекаємо в Україні
18:28
Аналітика
“Запад-2025”: навчання в Білорусі як гібридний шантаж України та НАТО
18:19
Болгарія
У Болгарії за запитом НАБУ проводять обшуки у справі про корупцію на закупівлі зброї для України
18:17
ЗСУ зачистили Степногірськ на Запоріжжі, куди раніше проникав ворог, - DeepState
18:14
Буданов відвідав позиції ГУР на острові Зміїний і газовидобувних платформах у Чорному морі
Буданов відвідав позиції ГУР на острові Зміїний і газовидобувних платформах у Чорному морі
18:05
телефон
У Криму росіяни планують вимкнути мобільний інтернет на тривалий період, аби протидіяти "ворожим атакам", - "Жовта стрічка"
18:00
OPINION
Про нову спробу відновити роман Трамп — Путін
17:46
СБУ дронами повторно уразила термінал зберігання "шахедів" у Татарстані
17:46
Били кийками, нацьковували собак і катували шокерами: двоє посадовців колонії у РФ, які знущалися з українських полонених, отримали заочну підозру
17:45
"Залишатися на звʼязку у важкодоступних місцях": в Україні запускають технологію Starlink Direct to Cell
17:38
Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО України
На Курщині перебувають близько 11 тис. військових КНДР, очікується прибуття ще 6 тис., - ГУР
17:38
Ведучий Джиммі Кіммел отримав громадянство Італії, оскільки президентство Трампа "гірше, ніж припускалося"
17:37
Ердоган та Зеленський
Ердоган у розмові з Зеленським підтвердив готовність організувати саміт лідерів України, США, РФ та Туреччини
17:17
ЗСУ
Бої на Покровському та Добропільському напрямках: у Генштабі розповіли, як Сили оборони стримують штурми росіян
17:07
Зеленський, Путін, Трамп
"Нічого про Україну без нас": Зеленський заявив, що зустріч Путіна й Трампа може бути важливою лише для їхніх двосторонніх відносин
17:01
Російська дезінформація
"Пам’ятки для дружин військових із порадами терпіти побої": ЦПД попередив про новий фейк росіян
16:40
на фото президент України Володимир Зеленський
"Пропоную підвищити до 22 років": Зеленський доручив уряду спростити можливість перетину кордону для чоловіків
16:36
Від початку доби відбувся 91 бій, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 24 атаки ворога
16:23
Кая Каллас
Путін хоче пофотографуватися з Трампом та відтермінувати санкції, аби вдати переговори, - Каллас
16:13
Пентагон
Адміністрація Трампа розглядає створення нового підрозділу для боротьби з протестами, - WP
16:04
маєток Орбана
В Угорщині знайшли маєток Орбана з приватним зоопарком, як у Януковича
16:01
OPINION
Імітація мирних переговорів
15:46
Укрзалізниця призначила додатковий поїзд до Одеси на другу половину серпня
15:37
Оновлено
Дональд Туск
Польща депортує 57 українців після концерту Макса Коржа у Варшаві через порушення громадського порядку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV