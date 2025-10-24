Стає дедалі небезпечнішою, і що буде далі - невідомо: депутат Довбня про трасу Краматорськ - Ізюм, яку вже прострілює ворог
Траса Краматорськ - Ізюм є однією з ключових транспортних артерій, якою здійснюється постачання цивільних товарів, пального та зброї на прифронтові території
Про це в ефірі Еспресо сказав депутат Дружківської міської ради Микола Довбня.
"Траса Краматорськ - Ізюм прострілюється. Ми об'їжджаємо через прилеглі села та селища, але й там стоять спалені машини", - зазначив Довбня.
За словами депутата Дружківської міської ради, від Ізюма до межі Донецької області вже натягнуто захисну сітку від дронів, яку зараз продовжують встановлювати у напрямку Краматорська. Уздовж дороги стоять спалені цивільні авто.
"Небезпека шалена: це, за великим рахунком, рулетка. Звісно, переважно відстежують військову техніку, але палають і цивільні машини. Напрямок стає дедалі небезпечнішим, і що буде далі - невідомо", - зауважив депутат.
Довбня наголосив, що ця дорога є однією з ключових транспортних артерій, якою здійснюється постачання цивільних товарів, пального та зброї на прифронтові території.
Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос зазначив, що Путін не збирається зупинятися і прагне захопити Покровськ і Куп'янськ, щоб створити потужну рокадну дорогу на сході України та продовжити стратегічний наступ.
