Стає дедалі небезпечнішою, і що буде далі - невідомо: депутат Довбня про трасу Краматорськ - Ізюм, яку вже прострілює ворог

Про це в ефірі Еспресо сказав депутат Дружківської міської ради Микола Довбня.

"Траса Краматорськ - Ізюм прострілюється. Ми об'їжджаємо через прилеглі села та селища, але й там стоять спалені машини", - зазначив Довбня.

За словами депутата Дружківської міської ради, від Ізюма до межі Донецької області вже натягнуто захисну сітку від дронів, яку зараз продовжують встановлювати у напрямку Краматорська. Уздовж дороги стоять спалені цивільні авто.

"Небезпека шалена: це, за великим рахунком, рулетка. Звісно, переважно відстежують військову техніку, але палають і цивільні машини. Напрямок стає дедалі небезпечнішим, і що буде далі - невідомо", - зауважив депутат.

Довбня наголосив, що ця дорога є однією з ключових транспортних артерій, якою здійснюється постачання цивільних товарів, пального та зброї на прифронтові території.