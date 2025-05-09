Світ має думати не про те, як подружитися з Росією після війни, а як її сьогодні покарати, - дисидент Маринович

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

На думку Мариновича, саме відсутність належної оцінки та покарання злочинів сталінського режиму після перемоги над нацизмом у минулому столітті призвела до нинішньої агресії Росії проти України.

Він наголосив, що сьогодні, відзначаючи 80-річчя перемоги над нацизмом, слід пам'ятати і 80 років "ілюзорної надії на те, що злочини, вчинені комуністичним режимом, можна забути і жити нормальним життям".

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"Це неможливо, тому що ті злочини комунізму, які були заради безпекових інтересів пробачені в 1945 році, вони ті зерна, залишені в землі. І сьогодні ми маємо путінський режим, який знову втягує світ у війну. Так само як Гітлер і Радянський Союз тоді", - пояснив правозахисник.

Він зауважив, що хоча його думка про необхідність покарання агресора стає все більш популярною, світ знову схиляється до пошуку миру шляхом компромісу.

"Ми можемо легко говорити про 80 років тому. І я бачу, що світ знову хоче досягти миру шляхом компромісу. Тобто ніхто поки що серйозно не говорить про покарання агресора, про реституцію для України, про деполітизацію населення, оскільки була зроблена денацифікація. Тобто, розумієте, все ще не вивчений урок, все ще переданий стільки ті самі завдання, які є", - підсумував Маринович.