Такер Карлсон озвучив фейк, що Україна продає американську зброю у Мексику. ЦПД відреагував

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Україна перепродає 50% американської зброї мексиканським наркокателям, які орудують на кордоні зі США. Це не мої здогадки, це факт. Ми відправляємо українцям зброю на мільярди, її крадуть і продають нашим ворогам. Американські спецслужби про це знають і на цьому заробляють", – заявив американський пропагандист Карлсон.

У ЦПД пояснили, що інформація, яку озвучив американський журналіст у своєму авторському шоу — не відповідає дійсності.

"Це старий фейк, який росіяни поширювали ще в 2022 році, про який Центр повідомляв в аналітичному звіті "Чорний ринок зброї", - йдеться у повідомленні.

Там нагадали, що 1 серпня 2022 року російські медіа та телеграм-канали, посилаючись на мексиканський телеканал Milenio Televisión, поширили фейк про нібито продаж української зброї наркокартелю Golfo.

У сюжеті згадували гранатомети М136, автомати АК-47 та ПТРК Javelin. Ведуча помилково назвала М136 АТ4 "Джавеліном", хоча це інша зброя, яка випускається з 1980-х, а загальна кількість вироблених одиниць складає понад 600 тисяч.

"Вартість такого гранатомета становить $1500–2000, і придбаний він був на чорному ринку Північної Америки, а не поставлений з Європи чи України", - зазначили у ЦПД.

У Центрі також наголосили, що увесь процес постачання та використання озброєння суворо контролюється міжнародними партнерами.

Метою таких вкидів, за словами експертів ЦПД, є дискредитація України на міжнародній арені та використання популярної теми для збільшення охоплень власних відео.