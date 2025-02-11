Такер Карлсон озвучив фейк, що Україна продає американську зброю у Мексику. ЦПД відреагував
Американський блогер Такер Карлсон розповсюдив фейк про нібито продаж половини американської зброї, наданої Україні, мексиканським картелям
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Україна перепродає 50% американської зброї мексиканським наркокателям, які орудують на кордоні зі США. Це не мої здогадки, це факт. Ми відправляємо українцям зброю на мільярди, її крадуть і продають нашим ворогам. Американські спецслужби про це знають і на цьому заробляють", – заявив американський пропагандист Карлсон.
У ЦПД пояснили, що інформація, яку озвучив американський журналіст у своєму авторському шоу — не відповідає дійсності.
"Це старий фейк, який росіяни поширювали ще в 2022 році, про який Центр повідомляв в аналітичному звіті "Чорний ринок зброї", - йдеться у повідомленні.
Там нагадали, що 1 серпня 2022 року російські медіа та телеграм-канали, посилаючись на мексиканський телеканал Milenio Televisión, поширили фейк про нібито продаж української зброї наркокартелю Golfo.
У сюжеті згадували гранатомети М136, автомати АК-47 та ПТРК Javelin. Ведуча помилково назвала М136 АТ4 "Джавеліном", хоча це інша зброя, яка випускається з 1980-х, а загальна кількість вироблених одиниць складає понад 600 тисяч.
"Вартість такого гранатомета становить $1500–2000, і придбаний він був на чорному ринку Північної Америки, а не поставлений з Європи чи України", - зазначили у ЦПД.
У Центрі також наголосили, що увесь процес постачання та використання озброєння суворо контролюється міжнародними партнерами.
Метою таких вкидів, за словами експертів ЦПД, є дискредитація України на міжнародній арені та використання популярної теми для збільшення охоплень власних відео.
- Схоже, американський блогер та колишній ведучий політичних ток-шоу на CNN та Fox News Такер Карлсон не проти, що російських загарбників і солдатів вбивають на українській території, заявив журналіст Роман Цимбалюк.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.34 Купівля 41.34Продаж 41.86
- EUR Купівля 42.77Продаж 43.48
- Актуальне
- Важливе