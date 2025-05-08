Театральна постановка з боку Путіна: почесний консул України в Монреалі про триденне "перемир'я"

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Я вважаю, що це - театральна постановка з боку Путіна. Насправді, якби з боку Кремля справді було бажання досягти перемир'я, вони вже давно прийняли б пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо 30-денного перемир'я, щоб продовжити переговори з метою укладення мирної угоди", - зауважив Чолій.

За його словами, триденне "перемир’я" - це маніпуляція і дезінформація, за допомогою яких Кремль намагається створити враження, що готовий дослухатися до закликів США щодо припинення вогню.

"Насправді такого щирого наміру у Кремля немає. Вони вже порушили навіть власні декларації, тому що вже відбулися атаки на українські території", - наголосив Чолій.