Театральна постановка з боку Путіна: почесний консул України в Монреалі про триденне "перемир'я"
Почесний консул України в Монреалі Євген Чолій зазначив, що за допомогою маніпуляцій і дезінформації Кремль намагається створити враження, ніби готовий дослухатися до закликів США щодо припинення вогню
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Я вважаю, що це - театральна постановка з боку Путіна. Насправді, якби з боку Кремля справді було бажання досягти перемир'я, вони вже давно прийняли б пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо 30-денного перемир'я, щоб продовжити переговори з метою укладення мирної угоди", - зауважив Чолій.
За його словами, триденне "перемир’я" - це маніпуляція і дезінформація, за допомогою яких Кремль намагається створити враження, що готовий дослухатися до закликів США щодо припинення вогню.
"Насправді такого щирого наміру у Кремля немає. Вони вже порушили навіть власні декларації, тому що вже відбулися атаки на українські території", - наголосив Чолій.
- 28 квітня російський диктатор Володимир Путін заявив, що оголошує так зване перемирʼя на дні святкування 80-ї річниці перемоги в Другій світовій війні. У відповідь в українському МЗС нагадали, що Україна готова підтримати "тривале, надійне та повне" припинення вогню щонайменше на 30 діб.
- 3 травня президент України Володимир Зеленський назвав пропозицію Путіна про перемир'я на три дні з 7 по 9 травня театральною постановкою, наполягаючи на перемир'ї на 30 днів згідно із запропонованою США стратегією.
- 7 травня Зеленський заявив, що пропозиція України щодо припинення ударів щонайменше на 30 діб залишається у силі.
- У Росії у четвер, 8 травня, оголосили про початок так званого перемир'я на дні святкування 80-ї річниці перемоги в Другій світовій війні.
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