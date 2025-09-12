Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Трамп чітко дав зрозуміти: його терпіння щодо Путіна вичерпане, - пастор і політик Бернс
Ексклюзив

Трамп чітко дав зрозуміти: його терпіння щодо Путіна вичерпане, - пастор і політик Бернс

Євген Козярін
12 вересня, 2025 п'ятниця
22:30
Війна з Росією Трамп і Путін

Президент США Дональд Трамп робить усе можливе, щоб завершити цю війну

Зміст

Про це заявив американський пастор та політик, прихильник президента Дональда Трампа Марк Бернс в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

"Президент щиро любить людей. Він прагне покласти край злу, хоче, щоб невинні українці перестали гинути, щоб війна завершилася негайно. Я добре знаю його і можу сказати: він справді дбає про людей, і для нього це не просто робота  – це покликання від Бога. Ми всі знаємо, що єдиний шлях до неба веде через Господа Ісуса Христа. Президент інколи жартує на цю тему, але він чудово розуміє: спасіння не приходить через справи. Єдиний шлях – це віра, це прийняття Ісуса Христа як Господа і Спасителя. І він це зробив. Саме тому він вступається за тих, хто не має голосу. Він чітко дав зрозуміти: його терпіння щодо Путіна вичерпане. Ми дійшли до межі", - сказав він.

На думку Бернса, президент відкрив двері для Володимира Путіна, запросивши його на Аляску не для розваг, а щоб нагадати про силу й міць Збройних сил Сполучених Штатів, продемонструвати, на що ми здатні. 

"Спроба мирних переговорів не є проявом слабкості – це саме те, чим повинні займатися дипломати, справжні дипломати. І саме так діє президент Трамп. Він любить мир, він любить людей і прагне бачити всі нації процвітаючими та успішними – від найбагатшої людини у світі до найбіднішої. Він має серце для кожного. Саме тому він робить усе можливе, щоб завершити цю війну. Ми не прагнемо нападати на Москву. Ми не хочемо бомбити райони, де живуть невинні росіяни", - зазначив політик.

Пастор додав, що багатьом із них промила мізки Російська православна церква, полегшуючи виправдання вбивств українців. 

"Це не релігія – це культ. Вони прикриваються вірою людей, аби стати інструментом і продовженням Кремля, виправдовуючи вбивство невинних дітей, які просто йшли до церкви на Великдень, тоді як самі бомбардують храми, вбивають пасторів і духовних лідерів. Російська православна церква благословляє це зло. Їм має бути соромно, і вони повинні відповісти за те, що вони допомагають поширювати", - зазначив він.

На його думку, реальність така: Україна нині сильніша, ніж будь-коли. Сполучені Штати Америки теж стоять у своїй найбільшій силі. 

"Ми маємо найкращого президента нашого часу, і я закликаю своїх українських братів і сестер відважно підтримати президента Трампа і не виступати проти його зусиль. Президент невтомно працює на дипломатичному фронті. Та якщо Росія і надалі не припинятиме бомбардувань, він буде змушений задіяти всю міць збройних сил США. Це не наша мета – ми щосили прагнемо цього уникнути. Від президента Зеленського, з яким я мав чудові розмови віч-на-віч, до лідерів і генералів України, які роблять усе можливе, щоб покласти край цій війні, – усі ми прагнемо миру. Але якщо дипломатія зазнає невдачі, тоді так, ми очікуємо, що наші європейські друзі разом зі Сполученими Штатами перестануть поводитися як миші і постануть слонами, якими ми є – достатньо сильними, щоб розчавити волю Російської Федерації до війни й нарешті принести мир", - розповів Бернс.

Пастор додав, що саме це завжди мав на увазі президент Трамп, говорячи про мир через силу. 

"Та мир залишається нашим прагненням. Як людина Божа, як пастор, як той, хто любить мир, я бажаю, щоб зброя була складена. Втім якщо Росія відмовиться, тоді нам доведеться звести руку Божу і карати ворогів доти, доки вони не скоряться і не припинять руйнувати та вбивати невинних українців", - підсумував він.

 

Теги:
Росія
РПЦ
Володимир Путін
Дональд Трамп
США
Студія Захід з Антоном Борковським
переговори з РФ
Читайте також:
Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин (зліва - направо)
Автор Віталій Бесараб
9 вересня, 2025 вiвторок
Путін отримав люфт у 5-6 місяців і вважає, що ЗСУ не зможуть втримати лінію фронту, - політолог Денисенко
Марія Захарова
Автор Марія Музиченко
11 вересня, 2025 четвер
Росія закликала Польщу "задуматись про наслідки" і переглянути рішення про закриття кордонів з Білоруссю
Карло Анчелотті (ліворуч), збірна Бразилії
Автор Дмитро Марценишин
10 вересня, 2025 середа
Аргентина та Бразилія програли на фініші відбору ЧС-2026: який вигляд має підсумкова турнірна таблиця в Південній Америці
Київ
+18.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 48.12
    Продаж 48.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
12 вересня
22:46
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 168 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
22:41
Куп'янськ
Росіяни зайшли в Куп'янськ через газову трубу: DeepState пише, що таке вже було в Авдіївці та Суджі
22:30
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні безпілотники по Україні: ситуація ввечері 12 вересня
22:20
гриби
Погода на вихідні: прогноз від Наталки Діденко
22:09
санкції проти Росії
Євросоюз ще на пів року продовжив санкції проти Росії
21:48
мобільний зв'язок
Генштаб не виключає можливості відключень інтернету під час тривоги, - ЗМІ
21:15
Зеленський
"Російська наступальна операція на Суми повністю зірвана ": Зеленський провів Ставку
21:12
Ексклюзив
ЄС ППО
Це не тест і не провокація: Чалий про російські дрони в повітряному просторі Польщі
20:55
Оновлено
Принц Гаррі прибув до Києва
Принц Гаррі приїхав до Києва з неанонсованим візитом та зустрівся з українськими ветеранами
20:45
У Дії попередили про тимчасове призупинення роботи послуги єВідновлення
20:32
Ексклюзив
Віталій Портников
У РФ вважають, що частина країн НАТО має бути паралізована страхом і увійти до її сфери впливу, - Портников
20:30
Ексклюзив
пастор Марк Бернс
Кожен злочин РФ переконує мене, що Трамп має рацію у своїх діях, - пастор і політик Бернс
20:17
Ексклюзив
Вакцина від коронавірусу
У Києві почали більше вакцинуватися від COVID-19, - головний санлікар міста
20:11
Генасамблея ООН
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про створення Палестинської держави без ХАМАСу
20:10
OpenAI
У Непалі після повалення уряду зумери використовують ChatGPT, аби обрати нового лідера, - The Times
19:58
Оновлено
Андрій Ярмоленко (ліворуч), "Динамо "
УПЛ: результати та розклад матчів 5-го туру чемпіонату України
19:43
жінки ЗСУ
Вперше контракт "18-24" підписали дівчата, - Генштаб
19:35
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
Зеленський: аби знищити 800 російських "шахедів", потрібно 1,6 тис. перехоплювачів
19:19
Ексклюзив
Радослав Сікорський
Сікорський закликав країни ЄС обмежити пересування російських дипломатів в Шенгенській зоні
19:17
Ексклюзив
Сергій Згурець
Важлива битва цього року: Згурець про ситуацію на Покровському напрямку
19:09
Огляд
соя
Збитки на мільйони доларів: чому закон про мита заблокував експорт ріпаку і сої з України
18:58
Марк Рютте
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного кордону Європи, - Рютте
18:42
ДСНС спільно з S.T.A.L.K.E.R. 2 запустили спецпроєкт, де герой гри Скіф демонструє базові правила мінної безпеки
18:20
Аналітика
Тарифи на електроенергію
В Україні очікують підвищення тарифів на комунальні послуги: коли і на скільки може подорожчати електрика та газ
18:15
Ексклюзив
пастор Марк Бернс
Якщо в питанні війни станеться ескалація, США та партнери будуть вимушені застосувати міць американських ЗС, - пастор і політик Бернс
18:09
Ексклюзив
обстріл, ППО
Через 2-4 доби можемо опинитися в ситуації, коли не 23, а вже 50 БПЛА до нас залітає, - польський дипломат Ціхоцький
18:08
Аналітика
Випробування крилатої ракети "Фламінго"
Невідомі виробники відомої зброї, або як стартапи впливають на долю сучасних воєн
18:05
Оновлено
Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Британії Купер: обговорили кроки в межах Коаліції охочих та гарантії безпеки
17:56
Зеленський - Келлог
"Я готовий надати громадянство, квартиру": Зеленський заявив, що Келлог є не гіршим ППО, ніж Patriot
17:51
Володимир Зеленський
Ціль Путіна – це окупація всієї України, що б він комусь не говорив, - Зеленський
17:47
Російська дезінформація
"Україна запустила відремонтовані російські дрони по Польщі": ЦПД попередив про фейки РФ
17:42
Вагнера проводять навчання для білоруських солдатів
Кількість білорусів, які долучаються до російської армії, зросла у 100 разів, - "Слідство.Інфо"
17:33
ЗНО
Кожен четвертий: цьогоріч учасників НМТ, які були випускниками минулих років, стало більше
17:28
Ексклюзив
Віталій Портников
Страх перед Путіним є сильнішим, ніж інстинкт самозбереження для європейців, - Портников
17:26
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп заявив про затримання підозрюваного у вбивстві активіста США Чарлі Кірка. Слідчі розповіли подробиці
17:25
Допомагав РФ бомбардувати Костянтинівку: жителя Донеччини засудили до 15 років
17:01
Андрій Сибіга
"РФ тестує реакцію": Сибіга підтвердив, що Україна очікує прибуття польських військових, щоб поділитись досвідом
17:01
Ексклюзив
Данія
"Маємо бути максимально жорсткими": очільник МЗС Данії заявив, що країна підтримує будь-які санкції проти РФ
16:58
Оновлено
Зеленський зустрівся у Києві з очільником МЗС Польщі Сікорським: обговорили атаку дронів і тиск на РФ
16:55
Нова Зеландія
Нова Зеландія приєдналась до ініціативи зі зниження цінового ліміту на імпорт російської нафти
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV