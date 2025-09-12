Трамп чітко дав зрозуміти: його терпіння щодо Путіна вичерпане, - пастор і політик Бернс

Про це заявив американський пастор та політик, прихильник президента Дональда Трампа Марк Бернс в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

"Президент щиро любить людей. Він прагне покласти край злу, хоче, щоб невинні українці перестали гинути, щоб війна завершилася негайно. Я добре знаю його і можу сказати: він справді дбає про людей, і для нього це не просто робота – це покликання від Бога. Ми всі знаємо, що єдиний шлях до неба веде через Господа Ісуса Христа. Президент інколи жартує на цю тему, але він чудово розуміє: спасіння не приходить через справи. Єдиний шлях – це віра, це прийняття Ісуса Христа як Господа і Спасителя. І він це зробив. Саме тому він вступається за тих, хто не має голосу. Він чітко дав зрозуміти: його терпіння щодо Путіна вичерпане. Ми дійшли до межі", - сказав він.

На думку Бернса, президент відкрив двері для Володимира Путіна, запросивши його на Аляску не для розваг, а щоб нагадати про силу й міць Збройних сил Сполучених Штатів, продемонструвати, на що ми здатні.

"Спроба мирних переговорів не є проявом слабкості – це саме те, чим повинні займатися дипломати, справжні дипломати. І саме так діє президент Трамп. Він любить мир, він любить людей і прагне бачити всі нації процвітаючими та успішними – від найбагатшої людини у світі до найбіднішої. Він має серце для кожного. Саме тому він робить усе можливе, щоб завершити цю війну. Ми не прагнемо нападати на Москву. Ми не хочемо бомбити райони, де живуть невинні росіяни", - зазначив політик.

Пастор додав, що багатьом із них промила мізки Російська православна церква, полегшуючи виправдання вбивств українців.

"Це не релігія – це культ. Вони прикриваються вірою людей, аби стати інструментом і продовженням Кремля, виправдовуючи вбивство невинних дітей, які просто йшли до церкви на Великдень, тоді як самі бомбардують храми, вбивають пасторів і духовних лідерів. Російська православна церква благословляє це зло. Їм має бути соромно, і вони повинні відповісти за те, що вони допомагають поширювати", - зазначив він.

На його думку, реальність така: Україна нині сильніша, ніж будь-коли. Сполучені Штати Америки теж стоять у своїй найбільшій силі.

"Ми маємо найкращого президента нашого часу, і я закликаю своїх українських братів і сестер відважно підтримати президента Трампа і не виступати проти його зусиль. Президент невтомно працює на дипломатичному фронті. Та якщо Росія і надалі не припинятиме бомбардувань, він буде змушений задіяти всю міць збройних сил США. Це не наша мета – ми щосили прагнемо цього уникнути. Від президента Зеленського, з яким я мав чудові розмови віч-на-віч, до лідерів і генералів України, які роблять усе можливе, щоб покласти край цій війні, – усі ми прагнемо миру. Але якщо дипломатія зазнає невдачі, тоді так, ми очікуємо, що наші європейські друзі разом зі Сполученими Штатами перестануть поводитися як миші і постануть слонами, якими ми є – достатньо сильними, щоб розчавити волю Російської Федерації до війни й нарешті принести мир", - розповів Бернс.

Пастор додав, що саме це завжди мав на увазі президент Трамп, говорячи про мир через силу.

"Та мир залишається нашим прагненням. Як людина Божа, як пастор, як той, хто любить мир, я бажаю, щоб зброя була складена. Втім якщо Росія відмовиться, тоді нам доведеться звести руку Божу і карати ворогів доти, доки вони не скоряться і не припинять руйнувати та вбивати невинних українців", - підсумував він.