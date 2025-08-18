Трамп прагне тет-а-тет з Зеленським протиснути вигідну позицію і представити її в широкому колі як спільну, - аналітик Бронжуков
Президент США Дональд Трамп вбачає в зустрічі тет-а-тет з президентом України Володимиром Зеленським більше можливостей для себе продавити історію, яка йому буде більш вигідна. Вона частково відповідає російським наративам
Про це в ефірі Еспресо сказав заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков.
Він прокоментував розділення зустрічей Дональда Трампа з Володимиром Зеленським та лідерами Європи.
"Розділити намагається Трамп зрозуміло чого. Він вбачає в зустрічі тет-а-тет з Зеленським більше можливостей для себе продавити історію, яка йому буде більш вигідна, та, яка частково відповідає російським наративам", - сказав аналітик.
Він вважає, що пізніше Трамп може зібрати всіх інших для того, аби узгодити начебто спільну позицію і протиснути так само Європу в цьому контексті.
"Але я дуже сподіваюсь, що після усіх цих консультацій, візитів Зеленського, телефонних розмов на рівні Європи та Сполучених Штатів, вже напрацьована консолідована позиція, яка не зазнає жодних змін, навіть попри тиск з боку Трампа", - підсумував Бронжуков.
- Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп воліє в понеділок, 18 серпня 2025 року, спершу зустрітися тет-а-тет з главою української держави Володимиром Зеленським, а вже потім перейти до розширеного формату зустрічі за участю керівництва ЄС та провідних європейських держав.
- Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув у Вашингтон. Він зустрівся у Вашингтоні зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом. Згодом президент провів перемовини з лідерами Фінляндії, Великої Британії, Італії, Європейської комісії та генсеком НАТО Марком Рютте.
