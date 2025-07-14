Треба розташовувати дрон-перехоплювач на тій висоті, де він може наздогнати "шахед", - авіаексперт Криволап

Про це в ефірі Еспресо заявив авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап.

"Тема дронів-перехоплювачів трохи перерозкручена. Чому? Тому, що це не геймчейнджер. "Шахеди" від цього не будуть усі збиті. Частина з них буде збита, частина буде використана для того, щоб збивати ці "шахеди". Але є деякі обмеження. Якщо "шахед" летить на висоті до 2000 м, то дрони-перехоплювачі дуже ефективні", - сказав він.

Криволап додав, що у дронах-перехоплювачах застосовані всі найбільш ефективні, найбільш раціональні, найбільш правильні рішення, які до цього часу були в наших розробках дронів.

"В ударних, у FPV, в розвідниках. Все те, що було напрацьовано з думки зв'язку, з думки керування, з думки наведення, донаведення, штучний інтелект - все це реалізовано в дронах-перехоплювачах. Дуже важко згадати дрон-перехоплювач з тих моделей, які зараз є, щоб він не використовував елементи штучного інтелекту, всі питання, які стосуються виявлення і донаведення. Але вони мають, так би мовити, енергетичні обмеження. Тому що якщо "шахед" летить на висоті 4000 м, то всю енергію акумуляторів передати на мотори і на пропелери для того, щоб досягнути 4000 м, ти витрачаєш на те, щоб подолати силу земного тяжіння. Гравітаційна складова - вона дуже висока", - зазначив експерт.

Він пояснив, що, коли такий дрон навіть вилітає на таку висоту, то йому вже розігнатися, наздогнати "шахед", тим більше його уразити, дуже важко.

"Тому треба розташовувати дрони-перехоплювачі на тій висоті, з якої він може стартувати, і наздогнати "шахед", і вразити його. Тому їх якщо висота понад 2000 м, то треба мати відповідні платформи. Такими платформами можуть бути легкомоторна авіація, але легкомоторна авіація - краще щоб вона була оснащена ракетами малого радіуса дії. І тоді вони будуть досить ефективно знищувати "шахеди", якщо у них будуть відповідні засоби наведення зв'язку, система "свій - чужий", розподілення зон відповідальності - те, що залежить в цілому від всієї системи ППО", - додав Криволап.

Він наголосив, що дрони-перехоплювачі на лінії бойового зіткнення, коли вони працюють, і коли вони збивають FPV-дрони, і коли вони збивають дрони-розвідники, - вони дуже ефективні, тому що весь цей метал літає на висотах фактично до кілометра.

"Далі вони не забираються, тому що далі вони вже стають неефективні, нема сенсу. І отам дрони-перехоплювачі абсолютно ефективні. Це найкраща зброя, яку можна придумати. А от коли стосується питання "шахедів", які вже долітають до міст і заходять на висотах понад дві тисячі метрів, то ефективність дронів-перехоплювачів різко падає. І там треба застосовувати інші засоби", - сказав експерт.

На його думку, тоді треба взагалі переглянути всю концепцію боротьби з "шахедами".

"Тому, що змінилися "шахеди" не тільки в сенсі бойової частини, не тільки в сенсі того, що вони стали мати додаткові засоби зв'язку. Вже з'явилися шахеди-розвідники. Вони літають не на самих великих висотах, але вони мають можливість за допомогою камер отримати картинку, потім цю картинку передати в центр управління і з'явилася нова можливість у росіян. Вони можуть запрограмувати деякі свої дрони-шахеди, відповідно від тієї картинки, якій побачили розвідники. І це суттєво змінює взагалі всю цю ситуацію.

Якщо змінилася ситуація з можливостями "шахедів", а ми не будемо змінювати свої можливості, то ми будемо в цьому сенсі програвати. Тому з березня-квітня цього року кількість вражень від "шахедів" суттєво зросла. Вона виросла майже у два рази. Якщо до цього це було в середньому там десь 13%, то тепер вона там 25-28% "шахедів" добирає своїх цілей", - підсумував Криволап.