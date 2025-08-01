"Це наші діти": російська ракета в Києві вбила трьох вихованців ліцею №13 і членів їхніх родин

Про це повідомили Ліцей №13 Святошинського району міста Києва та Європейська школа бізнесу Міжнародного європейського університету.

У ліцеї написали, що родина загиблих – Аліна Гуменюк (6-А клас), Анастасія Гуменюк (9-А клас) та їхня мама були переселенцями з Донбасу.

"Вони тікали від війни, сподіваючись знайти безпеку, нове життя, мир… Але війна наздогнала їх тут", – йдеться в повідомленні.

У навчальному закладі згадують, що Аліна й Настя були щирими, добрими, світлими дівчатками: "Ми пам’ятатимемо їхні усмішки, добрі серця, бажання жити й учитися".

фото: facebook.com/school13.kyiv

Також унаслідок ракетного удару РФ загинув випускник ліцею Владислав Гайовий. У навчальному закладі пишуть про нього як про світлого, доброго, вихованого юнака.

"Це не просто втрати. Це діти. Це наші діти. І ми ніколи цього не пробачимо", – додали в ліцеї.

Як поінформували в Європейській школі бізнесу Міжнародного європейського університету, де навчався Владислав Гайовий, разом із юнаком унаслідок атаки загинули його мати, рідний брат і дядько. Живими з родини залишилися його батько та молодший брат.

фото: facebook.com/school13.kyiv

"Ця втрата є невимовно болючою як для родини, так і для всієї нашої університетської спільноти. Світла пам’ять Владиславу – талановитому, щирому, цілеспрямованому студенту, який мав великі мрії та амбітні плани", – додали в закладі.

На підтримку обох родин оголошено збори коштів. Долучитися можна на сторінках закладів.