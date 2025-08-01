"Це наші діти": російська ракета в Києві вбила трьох вихованців ліцею №13 і членів їхніх родин
Унаслідок ракетного удару по Києву вночі 31 липня загинули дві учениці ліцею №1 і їхня мама, а також випускник цього навчального закладу, його брат, матір і дядько
Про це повідомили Ліцей №13 Святошинського району міста Києва та Європейська школа бізнесу Міжнародного європейського університету.
У ліцеї написали, що родина загиблих – Аліна Гуменюк (6-А клас), Анастасія Гуменюк (9-А клас) та їхня мама були переселенцями з Донбасу.
"Вони тікали від війни, сподіваючись знайти безпеку, нове життя, мир… Але війна наздогнала їх тут", – йдеться в повідомленні.
У навчальному закладі згадують, що Аліна й Настя були щирими, добрими, світлими дівчатками: "Ми пам’ятатимемо їхні усмішки, добрі серця, бажання жити й учитися".
фото: facebook.com/school13.kyiv
Також унаслідок ракетного удару РФ загинув випускник ліцею Владислав Гайовий. У навчальному закладі пишуть про нього як про світлого, доброго, вихованого юнака.
"Це не просто втрати. Це діти. Це наші діти. І ми ніколи цього не пробачимо", – додали в ліцеї.
Як поінформували в Європейській школі бізнесу Міжнародного європейського університету, де навчався Владислав Гайовий, разом із юнаком унаслідок атаки загинули його мати, рідний брат і дядько. Живими з родини залишилися його батько та молодший брат.
фото: facebook.com/school13.kyiv
"Ця втрата є невимовно болючою як для родини, так і для всієї нашої університетської спільноти. Світла пам’ять Владиславу – талановитому, щирому, цілеспрямованому студенту, який мав великі мрії та амбітні плани", – додали в закладі.
На підтримку обох родин оголошено збори коштів. Долучитися можна на сторінках закладів.
- У ніч на 31 липня російські війська завдали масованої атаки ракетами та дронами по Києву, внаслідок чого загинула 31 людина, серед них – 3 дитини, ще 159 містян поранено, зокрема 16 дітей.
- Серед загиблих – 6-річний вихованець клубу карате "Сен-Бін" Матвій Марченко. Також РФ убила учня організації японського рукопашного бою Віталія Рабощука, його 18-річну доньку та їхнього собаку.
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