Цьогоріч Росія отримала від КНДР 3,5 млн артснарядів і розраховує ще на кілька мільйонів, - Зеленський

Про це він сказав в інтерв’ю японському агентству Kyodo News.

"Якщо ми бачимо цифри, що протягом цього року 3,5 млн тільки артилерійських снарядів від Північної Кореї були передані Росії для війни з нами. Якщо ми бачимо, що росіяни розраховують ще на кілька мільйонів у 2025 році. Ми це бачимо за документами", - наголосив президент.

Зеленський також повідомив, що на територію РФ для участі у війні проти України прибули близько 12 тис. солдатів з КНДР.

"У нас є інформація, що вже є загиблі й поранені серед північнокорейських військових. Але у мене немає цифр, сьогодні такої статистики немає. Не хочу брехати, повинні бути докази", – сказав Зеленський.

За словами глави держави, також є докази щодо надання РФ північнокорейського озброєння. Зокрема, він згадав реактивні системи залпового вогню, ракети й "мільйони артилерійських снарядів".