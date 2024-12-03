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Головна Війна з Росією Цьогоріч Росія отримала від КНДР 3,5 млн артснарядів і розраховує ще на кілька мільйонів, - Зеленський

Цьогоріч Росія отримала від КНДР 3,5 млн артснарядів і розраховує ще на кілька мільйонів, - Зеленський

Світлана Кравченко
3 грудня, 2024 вiвторок
08:09
Війна з Росією Росія з КНДР

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році КНДР передала Росії 3,5 мільйона артилерійських снарядів. Наступного року РФ розраховує отримати ще кілька мільйонів північнокорейських артснарядів

Зміст

Про це він сказав в інтерв’ю японському агентству Kyodo News.

"Якщо ми бачимо цифри, що протягом цього року 3,5 млн тільки артилерійських снарядів від Північної Кореї були передані Росії для війни з нами. Якщо ми бачимо, що росіяни розраховують ще на кілька мільйонів у 2025 році. Ми це бачимо за документами", - наголосив президент.

Зеленський також повідомив, що на територію РФ для участі у війні проти України прибули близько 12 тис. солдатів з КНДР.

"У нас є інформація, що вже є загиблі й поранені серед північнокорейських військових. Але у мене немає цифр, сьогодні такої статистики немає. Не хочу брехати, повинні бути докази", – сказав Зеленський.

За словами глави держави, також є докази щодо надання РФ північнокорейського озброєння. Зокрема, він згадав реактивні системи залпового вогню, ракети й "мільйони артилерійських снарядів".

  • Нещодавно у ГУР повідомляли, що Північна Корея поставила Росії понад 100 артилерійських систем, понад сотню балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24 та 5 млн боєприпасів.
  • Заступник постпреда США Роберт Вуд на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що КНДР готується передати Росії додаткові балістичні ракети.
  • Також, за даними української розвідки, з початку великої війни російські окупанти застосували для ударів по Україні вже близько 60 північнокорейських балістичних ракет KN-23.
Теги:
Новини
Світ
Росія
КНДР
зброя
Володимир Зеленський
російська армія
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