ЦПД спростував російський фейк про таємну зустріч Умєрова з Мединським під час перемовин між Україною та РФ

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Зазначено, що на російських ресурсах почала з'являтися інформація про нібито зустріч секретаря РНБО Рустема Умєрова та очільника делегації РФ Володимира Мединського віч-на-віч. Як вказали в ЦПД, зустріч представників України та Росії відбувалася в присутності міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана - він виступав як посередник.

"Такі вкиди спроба російської пропаганди створити ілюзію "прямих контактів" з Україною та маніпулювати міжнародною аудиторією", - наголосили у ЦПД.