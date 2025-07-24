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ЦПД спростував російський фейк про таємну зустріч Умєрова з Мединським під час перемовин між Україною та РФ

Ольга Бабишена
24 липня, 2025 четвер
01:49
Війна з Росією фейк

Російські ресурси на тлі третього раунду перемовин між Україною та РФ почали поширювати фейк про нібито таємну зустріч секретаря РНБО Рустема Умєрова з очільником російської делегації Володимиром Мединським

Зміст

Про це інформує Центр протидії дезінформації. 

Зазначено, що на російських ресурсах почала з'являтися інформація про нібито зустріч секретаря РНБО Рустема Умєрова та очільника делегації РФ Володимира Мединського віч-на-віч. Як вказали в ЦПД, зустріч представників України та Росії відбувалася в присутності міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана - він виступав як посередник.

"Такі вкиди спроба російської пропаганди створити ілюзію "прямих контактів" з Україною та маніпулювати міжнародною аудиторією", - наголосили у ЦПД. 

  • 23 липня у Стамбулі відбувся третій раунд перемовин між Україною та РФ. Про результати та перебіг зустрічі читайте за посиланням. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Рустем Умєров
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