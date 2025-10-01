"Тут досить цікава тактика ведення бою": нацгвардієць Кузик про ситуацію на Добропільсько-Покровському напрямку

Про це розповів командир батальйону "Свобода" 4 БрОП НГУ Петро Кузик в етері Еспресо.

"Ситуація надзвичайно непроста, складна. Ворог має очевидну мету до якоїсь дати, як зазвичай, чи просто захопити ці території з втратами особового складу, для них це ніколи не було проблемою. І продовжує намагатись протиснутись між позиціями бойовими, штурмові дій на самі позиції, інфільтрація в тил наших порядків, комбіновано атакує. В основному мінімум застосовує техніку, буквально сьогодні вона була застосована, бо вона зразу нищиться. А от з особовим складом у них поки що, я так розумію, все гаразд, тому вони не жаліючи кидають. Тут досить цікава тактика ведення бою, тому що вона гібридна, і від позицій, від оборони працюємо, і зустрічні піхотні бої проводяться, і постійно рейди пошукові по знищенню диверсійних груп. І рейди пошукові по знищенню диверсійних груп", - розповів він.

Петро Кузик зауважив, що проти ворога працюють і українські диверсійні групи.

"Наші рейди, диверсійних наших груп заходять глибоко в тил до ворога. І ворог глибоко в тилу має свої групи, які постійно, у них задача навести хаос на логістиці, паніку створити, постійно знаходять, знищують вони. Частина військ ворога має задачу, очевидно, проникати, обходячи, не вступаючи в бій, або, скажімо так, обтікаючи бойові порядки, намагаються потрапити в тил, частина постійно тисне, намагається створювати штурмові дії. Ну і так само вплив артилерії, ворожий БПЛА нікуди не дівся. Для піхоти зараз наступає саме, ми піхотний підрозділ, я сам з піхоти. Самий важкий період - це зима, холодні часи, скажем так, ми на порозі їх стоїмо, тому готуємося. Складна ситуація. Але зрештою кожного дня ворог нищиться і сьогодні ми не виключення, видали квитки на концерт Кобзона багатьом окупантам. Кожного дня нищаться штурмові групи. Кожного дня, кого знаходимо, того ліквідовуємо, власне, якщо коротко кажучи, так. Працюємо добре, злагоджено між підрозділами праворуч, ліворуч комунікація є, зв'язок є, незважаючи на те, що і проблем багато є, але, системна робота непроста, важка, але з хорошим результатом", - зазначив військовий.