"Тут явно не вирішується питання припинення вогню": дипломат Шамшур про третій раунд переговорів у Стамбулі

Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат Олег Шамшур, колишній посол України в США та Франції.

"Єдиний практичний результат третього раунду так званих перемовин – вирішення питання щодо обміну полоненими та повернення тіл наших загиблих героїв. При всій важливості цих питань, є інші канали та способи їх ефективно вирішувати, і ми про це знаємо. Для цього нема необхідності збиратися у Стамбулі на публічні контакти. По-друге, як на мене, - якщо подивитися на всі три раунди, то вони показали безперспективність цих перегорів та те, що вони відбуваються за російським сценарієм", - зауважив Олег Шамшур.

За його словами, Росія використовує ці перемовини, щоб здійснювати свої військові цілі під прикриттям пошуку шляхів до миру, а також використовує перемовний процес у пропагандистських цілях, орієнтуючись на Трампа, європейців та Глобальний Південь. Крім того, росіяни таким чином намагаються боротися проти застосування більш жорстких та дійсно пекельних санкцій.

"Я також звернув увагу, що відбулась зустріч Мединського з Умєровим, про яку повідомляли, що вона тривала довше, ніж було за часом заплановано. Про що йшла мова, сказати не беруся. Лише констатую цей факт. Якщо подивитися на те, що сказав Мединський щодо розбіжностей сторін, то згадаємо, як на першому та другому турах про це говорилося по-хамськи у негативному тоні. А тут, на мій погляд, він змінив ступінь жорсткості своїх заяв. Про що це свідчить, можна різне собі передбачати, але у такому форматі тут явно не вирішується питання про припинення вогню, а це єдине питання, яке може бути предметом обговорення", - прокоментував дипломат.