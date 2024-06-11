У Криму партизани виявили російську РЛС, взяту на озброєння у 2018 році
У тимчасово окупованому Криму агенти партизанського руху "Атеш" виявили російську радіорелейну станцію, яку було взято на озброєння у 2018 році
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
Вказано, що агент "Атеш" у Роздольненському районі Криму виявив російську радіорелейну станцію Р-419, яка призначена для розгортання радіорелейних або кабельних ліній зв'язку, відгалуження каналів. Її також могли використовувати як радіовставку на пошкоджених або ремонтованих кабельних лініях зв'язку.
"Експонат дуже цінний для рашистів і досить сучасний. Його було взято на озброєння у 2018 році. Зворотний звіт життя цієї РЛС розпочався. Як саме її буде знищено - стане великим сюрпризом для окупантів", - наголосили у русі.
- Раніше агенти партизанського руху "Атеш" виявили, що росіяни перекидають системи, які забезпечували захист повітряного простору тимчасово окупованого Маріуполя, у Крим.
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