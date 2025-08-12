У Криму росіяни планують вимкнути мобільний інтернет на тривалий період, аби протидіяти "ворожим атакам", - "Жовта стрічка"
У тимчасово окупованому Криму росіяни попередили про тривале вимкнення мобільного інтернету з метою протидії "ворожим атакам"
Про це пишуть "Жовта стрічка" та Ateo Breaking.
Зазначено, що оголошення оприлюднило "міністерство внутрішньої політики, інформації та зв'язку Криму".
"Кажуть що вимикатимуть надовго – на декілька діб уже було, тож, думаємо, йдеться про тиждень+. Вайфай росіяни також можуть централізовано сповільнювати, бо провайдери контрольовані", – пояснює "Жовта стрічка".
Водночас уточнюється: вимкнути мобільний інтернет на півострові хочуть на "тривалий період" для протидії "ворожим атакам".
- Раніше СЗР повідомляла, що російська окупаційна адміністрація почала інформувати місцеве населення тимчасово окупованого Криму про повне відключення мобільного інтернету.
