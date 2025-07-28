У липні на ТОТ Херсонщини росіяни відкрили щонайменше 60 справ щодо "екстремізму", - "Жовта стрічка"
Протягом липня на тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни відкрили щонайменше 60 справ в "екстремізмі" – здебільшого через проукраїнські пости мешканців
Про це повідомляє рух спротиву “Жовта стрічка”.
"Лише у липні російський "центр боротьби з екстремізмом" на ТОТ Херсонщини відкрив щонайменше 60 справ – більшість за проукраїнські пости", – йдеться в матеріалі.
За словами "Жовтої стрічки", центр займається виявленням "нелояльних", зокрема, у ході моніторингу соціальних мереж.
"Щоправда, більшість справ відкривають щодо мешканців деокупованого Херсона, але часто намагаються прицільно знаходити тих, хто на ТОТ", – додає рух.
Акцентовано, що у фокусі перевірок росіян – підписки мешканців на українські канали, фото з прапорами, антиросійські меми й пости. Після перевірок справи передають поліції, яка й відкриває провадження за "екстремізм".
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