У липні на ТОТ Херсонщини росіяни відкрили щонайменше 60 справ щодо "екстремізму", - "Жовта стрічка"

Про це повідомляє рух спротиву “Жовта стрічка”.

"Лише у липні російський "центр боротьби з екстремізмом" на ТОТ Херсонщини відкрив щонайменше 60 справ – більшість за проукраїнські пости", – йдеться в матеріалі.

За словами "Жовтої стрічки", центр займається виявленням "нелояльних", зокрема, у ході моніторингу соціальних мереж.

"Щоправда, більшість справ відкривають щодо мешканців деокупованого Херсона, але часто намагаються прицільно знаходити тих, хто на ТОТ", – додає рух.

Акцентовано, що у фокусі перевірок росіян – підписки мешканців на українські канали, фото з прапорами, антиросійські меми й пости. Після перевірок справи передають поліції, яка й відкриває провадження за "екстремізм".