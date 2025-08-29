Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією У Москви з’являється більший діапазон тиску: Фейгін про наслідки нерішучості та слабкості Заходу
Ексклюзив

У Москви з’являється більший діапазон тиску: Фейгін про наслідки нерішучості та слабкості Заходу

Ірена Моляр
29 серпня, 2025 п'ятниця
18:36
Війна з Росією

Путін, бачачи відсутність силового тиску з боку США та Європи, може будувати плани про те, яку мішень вибрати після України

Зміст

Таку думку в етері Еспресо висловив російський опозиційний політик Марк Фейгін в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Щодо рішучості Кремля, куражу, який виникає через слабкість Трампа, то європейські країни йдуть у кільватері позиції Трампа. Попри принциповість, неготовність до поступок Путіна вони все одно чекають ініціативи від Трампа, і це сумно. Тобто вони не беруть суб’єктність на себе, а вишикувалися й чекають, поки США, сам Трамп та його адміністрація, дозріють до якоїсь більш продуктивної політики. Це, безумовно, створює загрозу. Не можна сказати, що це негайні загрози і що Москва просто зараз відкриє другий фронт. Ні, так не можна сказати. Але це означає, що в Москви з’являється більший діапазон тиску", - зауважив російський опозиціонер.

За його словами, невдовзі відбудуться навчання в Білорусі "Захід-2025". Це стандартні щорічні навчання, які Москва разом із Білоруссю проводять на західному кордоні. Це демонстрація готовності до здійснення якогось із планів, чи то по Сувальському коридору, чи то по Кишиневу з Тирасполя, чи в країнах Балтії створити проблеми – там вони є: Даугавпілс, Нарва, з Калінінграда – у район Клайпеди тощо. Усе що завгодно вони можуть зробити, бо це демонстрація готовності.

"А чим відповідає Захід, насамперед в особі США? Торочить про якісь переговори, про продовження переговорів, про прогрес, нехай мінімальний. Нічого не відбувається. І якщо Віткофф знову поїде до Путіна – нічого не буде. Тому що Трамп, а за ним і європейські країни відмовилися від реалізації силового тиску на Москву. А це й розміщення контингенту, до речі, європейці перші запропонували: президент Франції Макрон говорив щодо цього питання, не очікуючи на мирну угоду. А тепер і Британія, Франція та ще 10 країн зумовлюють укладання мирної угоди, розміщення своїх військ на території України", - прокоментував Марк Фейгін.

Політик зазначив, що постійно відбувається ворушіння питання про безполітну зону над територією України, щоб захистити її від нескінченних ударів з урахуванням відсутності паритету з Москвою в балістиці, ракетах.

"Зараз Білий дім викотив, у спробі справити враження на Москву, пропозицію про надання Україні ракет ERAM на $850 млн за гроші європейців. Але ми ж розуміємо, що нічого такого не станеться. Це більше балачки, ми не бачимо реальних дій. І Путін, бачачи все це, може будувати плани про те, яку мішень після України вибрати в Європі. Ця слабкість Трампа сильніше мотивує Путіна, розуміючи, що відповіді не буде, якщо застосувати такий план", - резюмував Фейгін.

  • 21 серпня міністерство закордонних справ Литви 21 викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії: йому вручили ноту протесту у зв'язку з комбінованою атакою РФ.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Європа
Захід
Дональд Трамп
США
Студія Захід з Антоном Борковським
допомога Україні
Читайте також:
Автор Дар'я Куркіна
28 серпня, 2025 четвер
"Запхайте в дупу ваші санкції": Роберт "Мадяр" Бровді відреагував на заборону вʼїзду в Угорщину
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
Лавров: Україна матиме право на існування, якщо відмовиться від "Новоросії", Донбасу та Криму
Іван Франко в саду художника Івана Труша
Автор Юрій Мартинович
27 серпня, 2025 середа
Не встиг отримати Нобелівську премію, а жінка говорила російською: цікаві факти про Івана Франка до його 169-річчя
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.88
    Продаж 48.56
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
29 серпня
18:54
Фрідріх Мерц
Мерц вважає, що війна РФ проти України може тривати "багато місяців"
18:48
Прапор Словаччини
Словаччина відновила видачу туристичних віз росіянам, - ЗМІ
18:38
Трамп і Путін
Глава МЗС Естонії Цахкна припустив, для чого насправді Путін зустрівся з Трампом
18:24
Президентка Молдови Мая Санду
Молдову можуть використати проти України в разі перемоги проросійських партій, - Санду
18:18
Оновлено
сили ППО
Стерненко заявив про масове переведення фахівців ППО в піхоту. Генштаб спростував
18:06
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина закрила повітряний простір для Ізраїлю та заборонила ізраїльським суднам заходити до своїх портів
18:01
Швеція розробляє безпілотні мінісубмарини для протидії російській загрозі в Балтійському морі
18:00
OPINION
Масована атака України: РФ змінює тактику тиску після провалу створення "буферних зон"
17:59
Екскерівнику ГУ ДСНС Київщини оголосили підозру у привласненні понад 3,6 млн гривень під час будівництва пожежного депо
17:57
екстренка
Рубіо офіційно оголосив про закриття USAID
17:51
Віктор Орбан
ЄС засудив російський обстріл України в ніч на 28 серпня. Угорщина заяву не підписала
17:37
Марія Захарова
Захарова каже, що західні пропозиції гарантій безпеки Україні "роблять Київ провокатором" для РФ
17:36
Російського агента, який наводив ракети РФ на прифронтові шпиталі, засудили до 15 років тюрми
17:29
В Україну з початку року повернули понад 10 тис. тіл полеглих захисників
17:20
Ексклюзив
Віталій Портников
Це парад створення альтернативного політичного світу: Портников про візит низки лідерів держав до Китаю 3 вересня
17:12
Кая Каллас
ЄС скерує військових інструкторів в Україну після оголошення перемир'я, – Каллас
17:03
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 56 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
16:57
на фото наслідки обстрілу
РФ атакувала відділення Нової пошти в Краматорську: загинула людина, поранено 13-річну дівчинку
16:54
Трамп на даху
Підтримують політику 37%: рейтинг схвалення Трампа в США впав до найнижчого рівня за другий термін, - опитування
16:48
Камала Гарріс і Дональд Трамп, вибори у США
Трамп скасував державну охорону для колишньої віцепрезидентки США Камали Гарріс
16:31
на фото Денис Шмигаль
Шмигаль квапить партнерів із підготовкою гарантій безпеки для України: назвав 5 пріоритетів
16:20
Андрій Сибіга
Україна скликала екстрене засідання Радбезу ООН через масовану атаку РФ 28 серпня
16:17
Президент Португалії назвав Трампа російським агентом
16:09
Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Фон дер Ляєн назвала Путіна хижаком і закликала ЄС "інвестувати у власну оборону"
16:03
OPINION
Чи треба мітинги узгоджувати з Генштабом?
16:00
Кая Каллас
"Єдине, що працює, – це тиск": Каллас розповіла, яким буде 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії
15:53
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
Зеленський заявив, що дозвіл на перетин кордону чоловікам 18-22 років не має впливу на обороноздатність України
15:50
Верховна Рада
Нардепи підготували постанову про відновлення трансляцій засідань Ради
15:25
Патріарх Кирило
"Великий потенціал православʼя в Африці": патріарх Кирил каже, що приходи РПЦ є у 36 країнах континенту
15:23
Червоний Хрест
Кількість зниклих безвісти у світі зросла на 70% за останні 5 років, – Червоний Хрест
15:15
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
До осінніх дощів ситуація на фронті істотно не зміниться, – військовий експерт Селезньов
15:10
ПриватБанк
"Хвилина, що має значення": ПриватБанк щодня зупинятиме роботу для вшанування полеглих героїв
15:00
Росіяни поширюють фейки про "масову втечу чоловіків 18–22 років за кордон", - ЦПД
14:55
У Києві затримали двох неповнолітніх, яким росіяни обіцяли $1500 за підпал автівки військового
14:49
Шахтар, Педріньйо
"Шахтар" і "Динамо" дізнались суперників у Лізі конференцій
14:48
Стартували зйомки нових "Зоряних війн" з Раяном Гослінгом, Lucasfilm оголосив акторський склад
14:35
швидка
Росіяни на Херсонщині атакували дроном цивільну автівку: серед поранених вагітна
14:23
Правоохоронці розслідують воєнний злочин росіян, які катували українського полоненого й перерізали йому горло
14:13
ЗСУ вночі 29 серпня уразили обʼєкт у Брянській області, що забезпечує окупантів пальним
14:03
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV