У Москви з’являється більший діапазон тиску: Фейгін про наслідки нерішучості та слабкості Заходу

Таку думку в етері Еспресо висловив російський опозиційний політик Марк Фейгін в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Щодо рішучості Кремля, куражу, який виникає через слабкість Трампа, то європейські країни йдуть у кільватері позиції Трампа. Попри принциповість, неготовність до поступок Путіна вони все одно чекають ініціативи від Трампа, і це сумно. Тобто вони не беруть суб’єктність на себе, а вишикувалися й чекають, поки США, сам Трамп та його адміністрація, дозріють до якоїсь більш продуктивної політики. Це, безумовно, створює загрозу. Не можна сказати, що це негайні загрози і що Москва просто зараз відкриє другий фронт. Ні, так не можна сказати. Але це означає, що в Москви з’являється більший діапазон тиску", - зауважив російський опозиціонер.

За його словами, невдовзі відбудуться навчання в Білорусі "Захід-2025". Це стандартні щорічні навчання, які Москва разом із Білоруссю проводять на західному кордоні. Це демонстрація готовності до здійснення якогось із планів, чи то по Сувальському коридору, чи то по Кишиневу з Тирасполя, чи в країнах Балтії створити проблеми – там вони є: Даугавпілс, Нарва, з Калінінграда – у район Клайпеди тощо. Усе що завгодно вони можуть зробити, бо це демонстрація готовності.

"А чим відповідає Захід, насамперед в особі США? Торочить про якісь переговори, про продовження переговорів, про прогрес, нехай мінімальний. Нічого не відбувається. І якщо Віткофф знову поїде до Путіна – нічого не буде. Тому що Трамп, а за ним і європейські країни відмовилися від реалізації силового тиску на Москву. А це й розміщення контингенту, до речі, європейці перші запропонували: президент Франції Макрон говорив щодо цього питання, не очікуючи на мирну угоду. А тепер і Британія, Франція та ще 10 країн зумовлюють укладання мирної угоди, розміщення своїх військ на території України", - прокоментував Марк Фейгін.

Політик зазначив, що постійно відбувається ворушіння питання про безполітну зону над територією України, щоб захистити її від нескінченних ударів з урахуванням відсутності паритету з Москвою в балістиці, ракетах.

"Зараз Білий дім викотив, у спробі справити враження на Москву, пропозицію про надання Україні ракет ERAM на $850 млн за гроші європейців. Але ми ж розуміємо, що нічого такого не станеться. Це більше балачки, ми не бачимо реальних дій. І Путін, бачачи все це, може будувати плани про те, яку мішень після України вибрати в Європі. Ця слабкість Трампа сильніше мотивує Путіна, розуміючи, що відповіді не буде, якщо застосувати такий план", - резюмував Фейгін.