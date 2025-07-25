"У нас їхніх дітей немає": Зеленський відповів на вимогу РФ у Стамбулі
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні немає російських дітей, відповідаючи на вимогу росіян нібито повернути 20 російських дітей та 30 жителів Курщини
Про це він сказав під час зустрічі з журналістами 24-го липня, передає "Інтерфакс-Україна".
"Я думаю, що з цим треба розбиратися. У нас їхніх дітей немає. Це якийсь новий трек пішов. В принципі, я не здивований. Чому? Тому що, коли ми говорили про нелегітимність Путіна, як можна з ним мати справу, вони взяли на "озброєння" історію про мою нелегітимність тощо", - сказав Зеленський.
Президент зауважив, що як щойно українська сторона говорила, що росіяни не забирають своїх загиблих, "вони почали нам пропонувати обмін тілами".
"Хоча до цього на полі бою це відбувалось немедійно, спокійно, тихо, ніхто не робив такий медійний тиск, який вони зробили. А зараз, бачите, вони зрозуміли, що вони передали нам "рускіх", і потім зрозуміли, що цей тиск вже працює проти них", - додав Зеленський.
- У середу, 23 липня, у Стамбулі відбувся третій раунд перемовин між Україною та РФ. Перед цим українська делегація зустрілася в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
- Президент Володимир Зеленський 24 липня заслухав доповідь української делегації стосовно результатів переговорів з РФ, які відбулися в Стамбулі 23 липня.
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