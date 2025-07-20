У підмосковному Зеленограді скаржаться на нічну атаку БПЛА, нібито збито 15 дронів: сталися пожежі
У ніч на 20 липня у місті Зеленоград, що за 37 км від центру Москви, заявили про атаку безпілотників. У місті працювала ППО, нібито є збиття. Внаслідок атаки сталися пожежі
Про це повідомляє мер Москви Сергій Собянін.
За його словами, протягом ночі російська ППО начебто знищила 15 БПЛА, що летіли на Москву.
У місцевих телеграм-каналах публікують відео від жителів Зеленограда із пожежею після знищення БПЛА, там горять кілька авто.
- Президент США Дональд Трамп заявив після оголошення про передачу зброї Україні, що президент Володимир Зеленський не повинен завдавати ударів по Москві.
- Дональд Трамп заявив, що колись він намагався стримати диктатора Володимира Путіна від нападу на Україну, погрожуючи "розбомбити Москву до смерті" у відповідь.
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