Головна Війна з Росією У РФ можливостей ліквідувати українську державність в мирний час на 50% більше, чим у воєнний, - Портников
У РФ можливостей ліквідувати українську державність в мирний час на 50% більше, чим у воєнний, - Портников

Євген Козярін
16 серпня, 2025 субота
22:28
Війна з Росією Віталій Портников

Росія може розраховувати на три варіанти розвитку подій у війні після контактів російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"Так треба дивитися на контакти Путіна з Трампом. Це спецоперація, з якої можна отримати різні результати. Один результат - це отримати від Трампа, і це максимальний результат, можливості спільного тиску на українську позицію, щоб примусити Зеленського і Україну до капітуляції. Але це такий максимальний результат", - заявив журналіст.

На думку Портникова, ніхто не сказав, що на це в Кремлі обов'язково мають розраховувати.

"Просто там мають на увазі, що може, Трамп такий вже непридатний до самостійного мислення, що нам вдасться його обробити. Є інший варіант, що ми просто будемо тягнути час. Бо він не дуже розумний, він дуже марнославний, потрібно йому просто лестити, потрібно з ним розмовляти, потрібно до нього поїхати, розповідати, який він геніальний, от сказати йому, як Трамп тільки що розповідав Fox News. Путін же розумний хлопець, він сказав, що виборів поштою не може бути. Путін розповідає Трампу, як мають виглядати чесні вибори. Уявляєте? Путін. Це ж просто анекдот, але це працює. Якщо це працює, якщо людина, скажімо так, не дуже когнітивно адекватна, будемо так називати їхню оцінку Трампа", - сказав він. 

Читайте також: Чого хоче Путін в обмін на передачу йому всього Донбасу: інсайди від Bloomberg, New York Times, Axios

Журналіст заявив, що росіяни просто вважають, що Трамп несповна розуму. 

"І радяться з психіатрами і невропатологами, як з ним розмовляти. Я вас просто переконую. То треба це використати. Це другий момент. Ми просто будемо тягнути час, а за цей час окупуємо більше території, знищимо більше їхньої інфраструктури, не дамо їм можливості побудувати військову промисловість, не дамо можливості в них інвестувати і так зрештою доб'ємо, якщо вийде. Це другий варіант", - додав Портников.

Далі він розповів про третій можливий варіант. 

"Не доб'ємо, то принаймні заберемо те, що вже маємо. Трамп допоможе нам в цій ситуації, це не дуже сприятлива для нас ситуація, але очевидно, що він нас звідти не викурить, і він знайде правові можливості для того, щоб ми там залишалися. Це третій варіант. Так, буде розмежування по лінії зіткнення військ. Так, ми змушені будемо визнати, що ми не можемо окупувати Краматорськ з Слов'янськом чи Херсон з Запоріжжям, але отримуємо більше, ніж могли б отримати при якомусь більш психічно адекватному партнері. Може, там російську мову державну отримуємо", - зазначив журналіст.

Портников наголосив, що в РФ можуть думати, що вони отримають, в принципі, ключі до дестабілізації України і доб'ють її вже після того, як закінчиться війна. 

"До речі, тут можливості, враховуючи те, як буде виглядати післявоєнна Україна, навіть більше, ніж під час війни. Я завжди кажу, що у Росії можливості зліквідувати українську державність в мирний час приблизно на 50% більше, ніж у воєнний. Тому що воєнний час - це час консолідації суспільства. Це час, коли ракети над своїми головами бачать не тільки мешканці Тернополя, Львова і Івано-Франківська, але й Харкова і Одеси. А після війни не буде ніяких ракет над Харковом і Одесою. А російська мова буде, а російський вплив буде, і він буде наростати. А російськомовні підлітки, які живуть в російськомовному цивілізаційному світі будуть, і будуть народжуватися, і батьки з ними будуть розмовляти російською мовою. І все це буде посилюватися. Так що без війни у Путіна принаймні можливості знову повернути свої позиції на сході і півдні України мільйон. Більше, ніж зараз", - підсумував він.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо

Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не у всіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає".

Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково з президентом Володимиром Зеленським та іншими. 

Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі.

"Тепер все в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп.

Уранці 16 серпня президент США провів телефонну розмову з українським колегою Зеленським. У ній брала участь низка європейських лідерів. У ході розмови Зеленський прийняв запрошення Трампа відвідати Вашингтон уже цього понеділка, 18 серпня.

Трамп заявив, що після переговорів з Путіним на Алясці та розмови з Зеленським і лідерами ЄС сторони дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну - відразу укласти мирну угоду, без тимчасового припинення вогню.

Очільники Німеччини, Франції, Польщі, Італії і Великої Британії разом із президентом України Володимиром Зеленським підготували спільну заяву після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.

