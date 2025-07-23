У РФ заявили про атаку дронів на Новочеркаськ і Таганрог у Ростовській області

Про це пише телеграм-канал ASTRA.

Згідно з їхніми даними, у період з 21:00 до 23:40 22 липня ППО РФ начебто збила:

28 БПЛА над Брянською областю,

10 — над Курською,

6 — над Ростовською,

4 — над Орловською,

а також по одному над Калузькою, Тульською та Липецькою областями.

Новочеркаськ

У той же час мешканці міста Новочеркаськ у Ростовській області повідомляли про вибухи та атаку дронів. У соцмережах поширювалися відео та фото, які, за твердженнями користувачів, зафіксували влучання в районі залізничного вокзалу та Новочеркаської ГРЕС.

Журналісти ASTRA зазначають, що не можуть наразі підтвердити достовірність цих матеріалів.

Також, за повідомленням очевидців, після удару в Новочеркаську було перекрито рух на залізничному переїзді, утворився затор.

Таганрог

Як повідомляє російський телеграм-канал SHOT, у передмісті Ростова-на-Дону пролунало щонайменше від двох до п’яти вибухів, ще не менше п’яти — у Таганрозі.

За свідченнями очевидців, у небі було видно спалахи, а також було чутно звук двигунів, схожий на роботу безпілотників. Попередньо, система протиповітряної оборони РФ застосовувалася проти українських дронів типу «Лютый», які начебто рухалися на низькій висоті.

Станом на зараз офіційної інформації про постраждалих чи руйнування немає.