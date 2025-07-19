У Севастополі окупанти розгорнули польовий госпіталь через нестачу місць для поранених, - "Атеш"

Про це йдеться у повідомленні партизанського руху "Атеш" в Telegram.

"Наразі техніка та частина особового складу перебувають там на відновленні. Там же розгорнули госпіталь для поранених, оскільки належних місць для надання медичної допомоги не вистачає", - зазначають в "Атеш".

фото: "Атеш"

фото: "Атеш"Там додають, що бригада зіткнулася з серйозним дефіцитом особового складу після понесених втрат, і доукомплектування за рахунок прихованої мобілізації його не компенсує.

За словами партизанів, на базі було помічено велику кількість військовослужбовців із пораненнями й травмами. Багато хто з них досі пересувається на милицях і проходить лікування на місці.

"Ми зібрали інформацію про техніку, переміщення, особистий транспорт і командний склад на території частини. Усі дані оперативно передані представникам Сил оборони України", - зазначили в "Атеш".