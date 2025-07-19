У Севастополі окупанти розгорнули польовий госпіталь через нестачу місць для поранених, - "Атеш"
Партизани провели розвідку бази зберігання 810-ї бригади морської піхоти у Севастополі. З’ясувалося, що російські військові розгорнули там польовий госпіталь через брак місць для надання допомоги пораненим
Про це йдеться у повідомленні партизанського руху "Атеш" в Telegram.
"Наразі техніка та частина особового складу перебувають там на відновленні. Там же розгорнули госпіталь для поранених, оскільки належних місць для надання медичної допомоги не вистачає", - зазначають в "Атеш".
фото: "Атеш"
фото: "Атеш"Там додають, що бригада зіткнулася з серйозним дефіцитом особового складу після понесених втрат, і доукомплектування за рахунок прихованої мобілізації його не компенсує.
За словами партизанів, на базі було помічено велику кількість військовослужбовців із пораненнями й травмами. Багато хто з них досі пересувається на милицях і проходить лікування на місці.
"Ми зібрали інформацію про техніку, переміщення, особистий транспорт і командний склад на території частини. Усі дані оперативно передані представникам Сил оборони України", - зазначили в "Атеш".
- Раніше агенти "Атеш" провели детальну розвідку території Балаклавської бухти, де зафіксували підозрілу активність на території занедбаного військового об'єкту – колишньої підземної бази підводних човнів (об'єкт 825 ГТС).
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 42
- EUR Купівля 48.22Продаж 48.94
- Актуальне
- Важливе