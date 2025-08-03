Удар РФ по багатоповерхівці у Краматорську 31 липня: кількість загиблих зросла до 4, ще 13 людей постраждали

Про це повідомляє ДСНС.

Як зазначається, кількість загиблих унаслідок ворожого удару зросла до чотирьох, з яких тіло однієї особи рятувальники деблокували з-під завалів.

Ще 13 людей зазнали поранень.

У місті відбулося руйнування двох під'їздів 5-поверхового житлового будинку, виникла пожежа. Рятувальники негайно прибули на місце та почали ліквідовувати наслідки обстрілу.

Загалом рятувальники розібрали понад 185 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Пожежу, що охопила площу 1200 м², вже ліквідували.