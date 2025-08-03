Удар РФ по багатоповерхівці у Краматорську 31 липня: кількість загиблих зросла до 4, ще 13 людей постраждали
Станом на 3 серпня внаслідок удару російських військ по п'ятиповерхівці у Краматорську Донецької області 31 липня загинули вже 4 людини
Про це повідомляє ДСНС.
Як зазначається, кількість загиблих унаслідок ворожого удару зросла до чотирьох, з яких тіло однієї особи рятувальники деблокували з-під завалів.
Ще 13 людей зазнали поранень.
У місті відбулося руйнування двох під'їздів 5-поверхового житлового будинку, виникла пожежа. Рятувальники негайно прибули на місце та почали ліквідовувати наслідки обстрілу.
Загалом рятувальники розібрали понад 185 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Пожежу, що охопила площу 1200 м², вже ліквідували.
- Російська окупаційна армія в четвер, 31 липня, завдала удару по 5-поверхівці в Краматорську. Станом на 1 серпня було відомо про 3 загиблих і 10 поранених, під завалами ще діставали людей.
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