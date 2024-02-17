Удар РФ по нафтобазі в Харкові 9 лютого: одна з постраждалих досі перебуває у лікарні зі значними опіками

Про це в етері телемарафону повідомив мер міста Ігор Терехов.

"На сьогодні (17 лютого, - ред.) одна людина перебуває у лікарні. У неї дуже серйозні опіки. Лікарі роблять усе можливе, щоб урятувати життя. Крім того, ще декілька людей перебувають на амбулаторному спостереженні", - сказав він.

Терехов також розповів, як усувають наслідки забруднення нафтопродуктами. За його словами, ситуацію вдалося локалізувати, наразі планують прибирати ґрунт, аби замість нього засипати новий.

"Ми будемо прибирати ґрунт і засипати новий. Засипаємо пісок, тирсу. Ми купуємо відповідні хімреактиви, які локалізують ці наслідки", - додав Терехов.