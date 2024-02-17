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Удар РФ по нафтобазі в Харкові 9 лютого: одна з постраждалих досі перебуває у лікарні зі значними опіками

17 лютого, 2024 субота
18:32
Війна з Росією Харківщина

Одна з жінок, яка постраждала внаслідок російської атаки нафтобази у Харкові 9 лютого, станом на суботу, 17 лютого, перебуває у лікарні зі значними опіками

Про це в етері телемарафону повідомив мер міста Ігор Терехов. 

"На сьогодні (17 лютого, - ред.) одна людина перебуває у лікарні. У неї дуже серйозні опіки. Лікарі роблять усе можливе, щоб урятувати життя. Крім того, ще декілька людей перебувають на амбулаторному спостереженні", - сказав він. 

Терехов також розповів, як усувають наслідки забруднення нафтопродуктами. За його словами, ситуацію вдалося локалізувати, наразі планують прибирати ґрунт, аби замість нього засипати новий. 

"Ми будемо прибирати ґрунт і засипати новий. Засипаємо пісок, тирсу. Ми купуємо відповідні хімреактиви, які локалізують ці наслідки", - додав Терехов. 

  • 9 лютого РФ атакувала Україну "шахедами". Дрони рухалися в бік Одеси, а також Харкова та Миколаєва. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру Одеси поранено 4 людей, а у Харкові від атаки РФ загинули 7 людей, зокрема троє дітей.
  • Під час нічної атаки "шахедів" по АЗС у Харкові, де розлилося пальне й спалахнули пожежі у приватних житлових будинках, живцем згоріла родина.
  • 12 лютого Харківська ОВА повідомила, що під час нічної атаки "шахедів" по АЗС у Харкові в екосистему, за попередніми даними, потрапило близько 3 тис. тонн нафтопродуктів. Водою з річок, свердловин і криниць радять не користуватися. Орієнтовні збитки довкіллю вже становлять понад 30 млн грн
Теги:
Суспільство
Україна
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