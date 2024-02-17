Удар РФ по нафтобазі в Харкові 9 лютого: одна з постраждалих досі перебуває у лікарні зі значними опіками
Одна з жінок, яка постраждала внаслідок російської атаки нафтобази у Харкові 9 лютого, станом на суботу, 17 лютого, перебуває у лікарні зі значними опіками
Про це в етері телемарафону повідомив мер міста Ігор Терехов.
"На сьогодні (17 лютого, - ред.) одна людина перебуває у лікарні. У неї дуже серйозні опіки. Лікарі роблять усе можливе, щоб урятувати життя. Крім того, ще декілька людей перебувають на амбулаторному спостереженні", - сказав він.
Терехов також розповів, як усувають наслідки забруднення нафтопродуктами. За його словами, ситуацію вдалося локалізувати, наразі планують прибирати ґрунт, аби замість нього засипати новий.
"Ми будемо прибирати ґрунт і засипати новий. Засипаємо пісок, тирсу. Ми купуємо відповідні хімреактиви, які локалізують ці наслідки", - додав Терехов.
- 9 лютого РФ атакувала Україну "шахедами". Дрони рухалися в бік Одеси, а також Харкова та Миколаєва. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру Одеси поранено 4 людей, а у Харкові від атаки РФ загинули 7 людей, зокрема троє дітей.
- Під час нічної атаки "шахедів" по АЗС у Харкові, де розлилося пальне й спалахнули пожежі у приватних житлових будинках, живцем згоріла родина.
- 12 лютого Харківська ОВА повідомила, що під час нічної атаки "шахедів" по АЗС у Харкові в екосистему, за попередніми даними, потрапило близько 3 тис. тонн нафтопродуктів. Водою з річок, свердловин і криниць радять не користуватися. Орієнтовні збитки довкіллю вже становлять понад 30 млн грн
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