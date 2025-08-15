"Ухвалили рішення, які допоможуть швидко закрити потреби фронту": Свириденко за результатами позачергового засідання уряду

Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

"Провели позачерговий Кабмін. На доручення Ставки ухвалили рішення, які допоможуть швидко закрити потреби фронту", - написала вона.

За її словами,

військові зможуть напряму купувати вживані пікапи, квадроцикли, багі та мотоцикли за експертною оцінкою або ринковою ціною, щоб швидко оновлювати техніку на передовій;

зношене або втрачене майно до 1,7 млн грн списуватимуть спрощено, щоб підрозділи оперативно отримували заміну;

сім’ї загиблих у полоні отримають 15 млн грн допомоги.

"Також подовжено до року термін звернення по одноразову допомогу для поранених або тих, хто втратив працездатність після служби", - зазначила Свириденко.

До того ж Міноборони пропонує відкладати публікацію декларацій військових на рік після завершення воєнного стану – "щоб ворог не міг використати ці дані".