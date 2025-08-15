"Ухвалили рішення, які допоможуть швидко закрити потреби фронту": Свириденко за результатами позачергового засідання уряду
Кабмін 15 серпня зібрався на позачергове засідання, аби закрити важливі питання, котрі стосуються фронту
Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.
"Провели позачерговий Кабмін. На доручення Ставки ухвалили рішення, які допоможуть швидко закрити потреби фронту", - написала вона.
За її словами,
- військові зможуть напряму купувати вживані пікапи, квадроцикли, багі та мотоцикли за експертною оцінкою або ринковою ціною, щоб швидко оновлювати техніку на передовій;
- зношене або втрачене майно до 1,7 млн грн списуватимуть спрощено, щоб підрозділи оперативно отримували заміну;
- сім’ї загиблих у полоні отримають 15 млн грн допомоги.
"Також подовжено до року термін звернення по одноразову допомогу для поранених або тих, хто втратив працездатність після служби", - зазначила Свириденко.
До того ж Міноборони пропонує відкладати публікацію декларацій військових на рік після завершення воєнного стану – "щоб ворог не міг використати ці дані".
- 11 серпня президент Зеленський на Ставці доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів.
