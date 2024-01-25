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Війна з Росією: хроніка
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Україна має інструменти, щоб дістати ворога там, де він не чекає, - Олещук

25 січня, 2024 четвер
07:12
Війна з Росією Командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що в українських військових є дедалі більше інструментів та можливостей, щоб дістати ворога там, де він цього не чекає

Про це він написав у телеграм.

"Повітряні Сили роблять усе, щоб дістати ворога як у небі, так і на землі. Ви читаєте наші звіти. Чимало російських літаків разом з екіпажами уже ніколи не зможуть тероризувати наших людей. Вони знищені! У нас з’являється дедалі більше інструментів та можливостей, аби діставати ворога там, де він цього не чекає", - йдеться у повідомленні.

За його словами, 24 січня російська пропаганда направила фейковий потік інформації на зовнішню аудиторію і таким чином намагається дискредитувати Україну в очах світової спільноти.

Олещук припускає, що метою цього є зменшити міжнародну підтримку України.

"Мета очевидна - вони хочуть зменшити міжнародну підтримку нашої держави. Не вийде! Україна має право на захист і  знищення засобів повітряного нападу агресора", - написав він.

  • У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76. Росія стверджує, що у ньому перевозили українських полонених для обміну. В Україні цієї інформації не підтвердили.
  • Визволений український полонений розвінчав версію РФ про українських бранців на борту збитого 24 січня військово-транспортного літака Іл-76.
Теги:
Україна
ППО
ЗСУ
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