Україна має інструменти, щоб дістати ворога там, де він не чекає, - Олещук
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що в українських військових є дедалі більше інструментів та можливостей, щоб дістати ворога там, де він цього не чекає
Про це він написав у телеграм.
"Повітряні Сили роблять усе, щоб дістати ворога як у небі, так і на землі. Ви читаєте наші звіти. Чимало російських літаків разом з екіпажами уже ніколи не зможуть тероризувати наших людей. Вони знищені! У нас з’являється дедалі більше інструментів та можливостей, аби діставати ворога там, де він цього не чекає", - йдеться у повідомленні.
За його словами, 24 січня російська пропаганда направила фейковий потік інформації на зовнішню аудиторію і таким чином намагається дискредитувати Україну в очах світової спільноти.
Олещук припускає, що метою цього є зменшити міжнародну підтримку України.
"Мета очевидна - вони хочуть зменшити міжнародну підтримку нашої держави. Не вийде! Україна має право на захист і знищення засобів повітряного нападу агресора", - написав він.
- У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76. Росія стверджує, що у ньому перевозили українських полонених для обміну. В Україні цієї інформації не підтвердили.
- Визволений український полонений розвінчав версію РФ про українських бранців на борту збитого 24 січня військово-транспортного літака Іл-76.
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