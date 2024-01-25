Україна має інструменти, щоб дістати ворога там, де він не чекає, - Олещук

Про це він написав у телеграм.

"Повітряні Сили роблять усе, щоб дістати ворога як у небі, так і на землі. Ви читаєте наші звіти. Чимало російських літаків разом з екіпажами уже ніколи не зможуть тероризувати наших людей. Вони знищені! У нас з’являється дедалі більше інструментів та можливостей, аби діставати ворога там, де він цього не чекає", - йдеться у повідомленні.

За його словами, 24 січня російська пропаганда направила фейковий потік інформації на зовнішню аудиторію і таким чином намагається дискредитувати Україну в очах світової спільноти.

Олещук припускає, що метою цього є зменшити міжнародну підтримку України.

"Мета очевидна - вони хочуть зменшити міжнародну підтримку нашої держави. Не вийде! Україна має право на захист і знищення засобів повітряного нападу агресора", - написав він.