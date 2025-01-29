Українська ППО збила 29 БПЛА, 14 - не досягли цілей
У ніч проти 29 січня російські окупанти запустили по території України 57 безпілотників. Сили протиповітряної оборони знищили 29 ворожих цілей
Про це повідомляють Повітряні сили.
Так, росіяни запустили 57 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда, а також балістичну ракету "Іскандер-М" із Криму.
За попередніми даними, станом на 09:30 підтверджено збиття 29 дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Одеській областях.
Тим часом 14 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків). Унаслідок ворожої атаки постраждали Миколаївщина, Одещина, Харківщина, Київщина та Сумщина.
- Ввечері 28 січня російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed. У Києві уламки ворожих БПЛА впали у двох районах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.8 Купівля 41.8Продаж 42.3
- EUR Купівля 43.64Продаж 44.3
- Актуальне
- Важливе