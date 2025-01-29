Українська ППО збила 29 БПЛА, 14 - не досягли цілей

Про це повідомляють Повітряні сили.

Так, росіяни запустили 57 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда, а також балістичну ракету "Іскандер-М" із Криму.

За попередніми даними, станом на 09:30 підтверджено збиття 29 дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

Тим часом 14 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків). Унаслідок ворожої атаки постраждали Миколаївщина, Одещина, Харківщина, Київщина та Сумщина.