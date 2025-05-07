Унаслідок нічного удару в Києві загинули двоє зооволонтерів і 5 котів
Російська окупаційна армія вночі 7 травня вдарила по житловому будинку столиці. Внаслідок цього загинула сім'я зооволонтерів, також серед жертв є коти
Про це пише Kyiv Animal Rescue Group.
На місці удару рятувальники виявили тіла двох людей та п'яти котів. Зовні, під вікном, було знайдено живого, дуже обгорілого кота. Ймовірно його викинуло вибуховою хвилею.
Зазначається, що тварина терміново госпіталізована рятувальниками КАРГу з опіками більшої частини тіла та тяжким ураженням легень. Станом на ранок він знаходився в кисневій камері реанімації клініки.
"Оскільки в квартирі жило 10 котів, наші рятувальники повернулись на місце трагедії та продовжують пошук", - йдеться у дописі.
- Росіяни ввечері 6 травня запустили дрони та балістичні ракети по Україні. У Запоріжжі ворог атакував обʼєкт інфраструктури, щонайменше четверо людей постраждали. У декількох районах Києва уламки впали на житлові будинки, а також горять склади: є загиблі та постраждалі, серед них - діти.
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