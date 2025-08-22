Уряд схвалив законопроєкт про основи державної ветеранської політики
Новий законопроєкт визначає статуси ветеранів і їхніх родин та гарантує медичну, освітню, соціальну та правову підтримку
Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко в телеграм.
Уряд присвятив окреме засідання питанням ветеранської політики та ухвалив 11 рішень. Так, схвалили законопроєкт про основи державної ветеранської політики, що визначає статуси ветеранів і їхніх родин та гарантує підтримку: медичну, освітню, соціальну, правову.
"Передбачені ветеранські простори, послуги за кошти держбюджету, увічнення пам’яті загиблих. Усі наявні пільги й документи залишаються чинними. Також підтримали законопроєкт про людей, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України", - зазначила Свириденко.
За словами премʼєр-міністерки, восени очікують ухвалення цих законопроєктів у складі кодексу законів про захисників і захисниць України.
Також уряд затвердив запуск програми адаптації для ветеранів і ветеранок, які втратили зір.
"Також спрощуємо доступ до засобів реабілітації — крісел колісних, білих тростин та інших спецзасобів. Іноземні військові, що воюють чи воювали у складі ЗСУ, отримають право на безоплатне стоматологічне лікування", - уточнила вона.
Згідно з законопроєктом держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни. Рада бачити злагоджену роботу міністерств, щоб кожен ветеран і кожна ветеранка мали можливість відновитися та реалізувати себе.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.05 Купівля 41.05Продаж 41.53
- EUR Купівля 47.67Продаж 48.32
- Актуальне
- Важливе