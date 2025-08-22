Уряд схвалив законопроєкт про основи державної ветеранської політики

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко в телеграм.

Уряд присвятив окреме засідання питанням ветеранської політики та ухвалив 11 рішень. Так, схвалили законопроєкт про основи державної ветеранської політики, що визначає статуси ветеранів і їхніх родин та гарантує підтримку: медичну, освітню, соціальну, правову.

"Передбачені ветеранські простори, послуги за кошти держбюджету, увічнення пам’яті загиблих. Усі наявні пільги й документи залишаються чинними. Також підтримали законопроєкт про людей, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України", - зазначила Свириденко.

За словами премʼєр-міністерки, восени очікують ухвалення цих законопроєктів у складі кодексу законів про захисників і захисниць України.

Також уряд затвердив запуск програми адаптації для ветеранів і ветеранок, які втратили зір.

"Також спрощуємо доступ до засобів реабілітації — крісел колісних, білих тростин та інших спецзасобів. Іноземні військові, що воюють чи воювали у складі ЗСУ, отримають право на безоплатне стоматологічне лікування", - уточнила вона.

Згідно з законопроєктом держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни. Рада бачити злагоджену роботу міністерств, щоб кожен ветеран і кожна ветеранка мали можливість відновитися та реалізувати себе.