В Україні під час російського обстрілу дістав поранення мер латвійського міста Огре Еґілс Гельманіс

Про це повідомив громадський мовник LSM.lv з посиланням на представника муніципалітету Патрікса Гріву.

Еґілс Гельманіс перебуває в Україні у відрядженні. Він разом з командою однодумців доправляв в Україну транспортні засоби й іншу допомогу для Сил оборони.

"Такі поїздки регулярно входять до порядку денного мера, навіть з 2022 року, з самого початку війни, кожні кілька місяців було пожертвувано та привезено значну кількість автомобілів, цього разу близько 20 машин", – розповів Гріва.

Він додав, що інформації про обстріл є дуже небагато, відомо, що він стався минулої ночі. Згідно з даними, отриманими з українських джерел, стан здоров'я Гельманіса стабільний.

На запитання, чи перебуває мер у лікарні, він відповів, що подробиці про стрілянину та місце події невідомі, оскільки маршрут, яким рухалася вантажівка з допомогою, тримають у таємниці, і кожна з таких поїздок пов'язана з небезпекою. Також немає більш точної інформації про поранення.