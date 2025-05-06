В Україні відкинули ймовірність ударів по Москві на 9 травня, адже це може розлютити США, - WP
Українські чиновники відкинули ймовірність удару по Москві до 9 травня через кількість ППО, а також через можливу негативну реакцію Сполучених Штатів
Про це повідомляє The Washington Post.
За словами високопосадовця ЗСУ, спроба удару по столиці РФ 9 травня малоймовірна, оскільки росіяни стягнули велику кількість засобів протиповітряної оборони.
"Як бачите, вони перемістили всі російські системи протиповітряної оборони для захисту Москви. Навіть якщо буде спроба, вона не буде успішною. Можливо, українські напади будуть на інші регіони, але не на Москву", - припустив він.
Водночас інший співрозмовник видання зауважив, що на параді на Красній площі можуть бути китайські, індійські та, можливо, європейські посадовці. Український удар може спричинити відплату з боку РФ та розлютити США, додав він.
Також джерело WP зазначило: припущення про те, що Київ планує атаку, є хайпом.
- Раніше радник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков повідомив, що на урочистостях з нагоди Дня Перемоги в Москві нібито будуть присутні 29 світових лідерів.
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