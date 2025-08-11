Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оновлено

Протягом минулої доби на фронті відбулось 137 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку

Марія Науменко
11 серпня, 2025 понедiлок
08:11
Війна з Росією ЗСУ

Протягом минулої доби 10 серпня на російсько-українському фронті зафіксували 137 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські захисники відбили 42 ворожі атаки

Зміст

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 08:00. 

Ворожі обстріли України

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів 59 авіаційних ударів, скинувши 111 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6009 обстрілів, з яких 105 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4615 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема, по районах населених пунктів Великомихайлівка, Тихе Дніпропетровської області; Новомиколаївка, Новоданилівка, Юльївка, Запоріжжя Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки, засіб протиповітряної оборони та три артилерійські системи ворога.

Ситуація на основних напрямках 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дві атаки противника. Ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши 20 керованих бомб, здійснив 293 обстріли, зокрема 10 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська відбили чотири атаки ворога в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Радьківки, Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Греківка, Торське та у бік Шандриголового й Дронівки.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили п’ять ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися потіснити наші війська поблизу Григорівки, Виїмки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень, агресор намагався просуватись у районах Новомаркового, Часового Яру та у бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Олександро-Калинове, Катеринівка та у бік Русиного Яру й Плещіївки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 42 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Затишок, Кучерів Яр, Никанорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Сухецьке, Чунишине, Звірове, Котлине, Горіхове, Дачне та Федорівка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 33 атаки противника поблизу населених пунктів Зелений Гай, Вільне Поле, Темирівка, Філія, Маліївка, Мирне, Олександроград, Воскресенка, Шевченко та Ольгівське.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дві атаки у районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська атакували в районі Кам’янського та у напрямку Малої Токмачки, українські захисники відбили чотири наступальні дії.

На Придніпровському напрямку агресор провів чотири марні спроби наступу на позиції наших захисників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

  • Повітряні сили України завдали високоточного удару по командному пункту російських військ в Олешках Херсонської області, знищивши близько 25 окупантів.

