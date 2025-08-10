Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оновлено

На фронті за добу відбулося 160 боїв: росіяни 43 рази намагалися штурмувати на Покровському напрямку

Марія Науменко
10 серпня, 2025 неділя
09:07
Війна з Росією ЗСУ

Упродовж доби суботи, 9 серпня, на російсько-українському фронті відбулося 160 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 43 ворожі атаки на Покровському напрямку

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 08:00 10 серпня.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів шістьма ракетами та 79 авіаційних ударів, зокрема скинув 146 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6 157 обстрілів, з них 118 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 910 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Костянтинівка Донецької області; Новоандріївка Запорізької області; Львове Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, одну гармату та один зенітний ракетний комплекс "Бук" російських загарбників.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 16 бойових зіткнень. Противник завдав семи авіаційних ударів, загалом скинув дев’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 267 артилерійських обстрілів, зокрема одинадцять — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку агресор п’ять разів штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Вовчанськ та в бік населених пунктів Колодязне й Петро-Іванівка.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Петропавлівки, Кіндрашівки, Загризового, Нової Кругляківки та в напрямку Куп’янська й Ковалівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Колодязі, Діброва, Новий Мир, Карпівка та у напрямку населених пунктів Ольгівка, Григорівка, Серебрянка, Шандриголове.

На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив сім атак на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Григорівка, Серебрянка, Переїзне та в бік Сіверська.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойові зіткнення в районах Білої Гори, Часового Яру та Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак у районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Торецьк, Русин Яр та в бік Плещіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Лисівка, Сухий Яр, Звірове, Удачне, Дачне, Затишок та в бік населених пунктів Новоукраїнка, Покровськ, Сухецьке.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Темирівка та в бік населених пунктів Ольгівське, Іскра, Олександроград, Зелений Гай, Філія, Комишуваха, Толстой.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив три штурми у районах Новоданилівки та Новоандріївки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог шість разів безуспішно намагався просунутися до укріплень наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не зафіксовано.
  • Упродовж минулої доби на фронті ворожа окупаційна армія втратила ще 950 своїх військовослужбовців, а також низку одиниць техніки й озброєння.
