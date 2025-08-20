Від початку доби на фронті відбувся 71 бій: найгарячіше – на Лиманському й Покровському напрямках

Про це у вечірньому зведенні повідомила пресслужба Генштабу.

Росія активно застосовує артилерію, міномети й авіацію, зокрема вдарила по громадах Сумщини та кількох інших напрямках, використавши десятки керованих авіабомб.

Найінтенсивніше окупанти атакують на Лиманському й Покровському напрямках.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулася одна ворожа атака. Авіація загарбників завдала 8 ударів, скинувши при цьому 19 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 124 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, 11 з яких із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районі Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та у напрямку Катеринівки. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог безрезультатно один раз атакував позиції українських підрозділів у напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку РФ здійснила 24 атаки на позиції українців у районах населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Колодязі, Мирне, Торське та у бік населених пунктів Ольгівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка, Григорівка. Наразі тривають шість бойових зіткнень.

На Сіверському напрямку з початку доби противник тричі атакував поблизу Григорівки, Переїзного та у бік Федорівки.

На Краматорському напрямку противник безрезультатно провів атаку у напрямку населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку ЗСУ відбили дві ворожі спроби вклинитися в нашу оборону в районах Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 20 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та в бік Мирнограда. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 16 атак.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили вісім штурмів ворожих військ в районах населених пунктів Толстой, Шевченко, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Філії, Комишувахи, Січневого та Новогригорівки, ще п’ять боєзіткнень тривають.

На Гуляйпільському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника в напрямку Приморського. Ворожа авіація завдала авіаудару по району населеного пункту Білогір’я.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаударів по населених пунктах Бургунка, Миколаївка, Львове, здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів.