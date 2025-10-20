Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Видобуток нафти у РФ впав на 18%: експерт з енергетики Закревський про ефект уражень російської нафтопереробної галузі
Видобуток нафти у РФ впав на 18%: експерт з енергетики Закревський про ефект уражень російської нафтопереробної галузі

Ірена Моляр
20 жовтня, 2025 понедiлок
08:38
Війна з Росією

Щоб примусити Москву до перемир'я - або ціна на нафту має впасти і бути дешевше за $47,6, або ми маємо вдарити по "Щокіноазот", "Тольяттіазот" та хімічному виробництву у Стерлітамаку, де 24 на 7 виробляють вибухівку

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, експерт з енергетики Андрій Закревський.

"Мені, як інженеру та економісту, дуже цікаво спостерігати багато речей. Бачимо, що "вуж на пательні" починає крутитися зі страшною силою, але нічого йому не вдається. Раніше про деякі речі треба було говорити обережно, бо ми не маємо статистики з Росії. Але зараз я впевнений, що видобуток нафти у Росії цього року впав на 18%. Про це можемо говорити точно, бо цю нафту вже нікуди подіти - ми позакривали шляхи й по експорту, і по обробці", - зауважив Андрій Закревський.

За його словами, нещодавно був уражений Оренбурзький ГПЗ, який є одним з найбільших у світі - 37 млрд куб.м газопереробки. Це старий газопереробний завод, який вилучає та сепарує природний газ на складові. Адже природний газ - суміш газів, в основі яких переважно є метан, а також  і гелій, і пропан, і бутан, і етанова група - ці всі гази вироблялися на ГПЗ в Оренбурзі. Ціна технічних газів у 2-3 рази дорожча за природний газ. Гелій - один з біткойнів газохімічної промисловості.

"Потрібно продовжувати завдавати подібних ударів. Нам би ще по Амурській хімічній агломерації пару разів ударити. Я думаю, це примусить Москву до перемир'я. У моїй системі координат перемир'я полягає у тому, що або нафта має впасти у ціні й бути дешевше $47,6,  або ми маємо вдарити по "Щокіноазот", "Тольяттіазот" та хімічному виробництву у Стерлітамаку, де 24 на 7 виробляють вибухівку. Якщо це виробництво уразимо, то оцінюється, що запасів у РФ вистачить лише на 2 місяці, бо вони з коліс вже працюють, а старі запаси  вичерпані", - прокоментував експерт.

  • 19 жовтня  внаслідок повітряної атаки в Росії вибухали та горіли Оренбурзький газопереробний завод та Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області.




     
