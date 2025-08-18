Вірю у мудрість наших дипломатів, але ми маємо постійно готуватися до війни, до її продовження чи розвʼязання Росією нової, - Сирський

Про це він сказав в інтервʼю РБК-Україна.

"Я вірю у мудрість та професійність наших дипломатів. Та попри всі майбутні гарантії та переговорний процес, ми повинні постійно готуватися до війни, до її продовження Росією або розв'язання нею нової. Навіть у разі укладення миру чи замороження війни ми повинні постійно дбати про підвищення боєздатності армії, враховувати досвід війни та висновки після детального аналізу, створювати найсучаснішу, найпотужнішу, високотехнологічну армію", – висловився Сирський.

Він вважає, що Росія зможе відновитися швидко, коли Київ має бути готовий, що війна може продовжитися в будь-який час.

"Тому що загроза залишиться. Тому що ворог не відмовляється від своїх намірів захопити всю Україну", – підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Зокрема, він згадав про так зване травневе перемирʼя росіян, під час якого вони підтягнули артилерію, підрозділи безпілотних систем до переднього краю, чого не могли зробити, коли велися активні бойові дії. Потім окупант перегрупував свої війська і відразу почав активні наступальні дії.

Водночас Сирський прокоментував заяви з Москви про їхню спроможність воювати 5-10 років, назвавши це бравадою.