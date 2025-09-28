Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Виявилося, що чорт страшний, навіть страшніший, ніж його малюють": польський журналіст Кашувара про росіян
Ексклюзив

"Виявилося, що чорт страшний, навіть страшніший, ніж його малюють": польський журналіст Кашувара про росіян

Марина Клюєва
28 вересня, 2025 неділя
21:45
Війна з Росією окупанти, оркі, російські солдати

Російські окупанти гірші, ніж їх описують

Зміст

Таку думку висловив військовий кореспондент, волонтер, засновник порталу Postpravda.Info Пьорт Кашувара у проєкті "Європейці" з Лесею Вакулюк на Еспресо.

"Я з ними розмовляв (з росіянами на тимчасово окупованих територіях України, - ред.). Я, наприклад, розмовляв з Янусом Путконеном (фінський сепаратист, який мав серйозні проблеми в Фінляндії і виїхав) і пам'ятаю, як повертався в готель через вулицю Артема в Донецьку, і пам'ятаю його слова, коли він почав казати, що ще декілька років і вони будуть атакувати не тільки Україну, але й цілу Європу. Він казав, що буде те саме, що відбувалося під час Другої світової війни, що буде російський наступ на трьох напрямках, що буде зі сторони України, з Білорусі і на півночі, тобто так, як відбувалося під час Другої світової", - сказав він.

Пьотр Кашувара також пригадав розмову із жінкою, яка показувала йому відео, на якому вона ріже ножем людину.

Він зауважив, що ці люди абсолютно неадекватні. 

"Я також зустрів там одну таку жінку, з того, що я розумію і бачу десь у соцмережах, вона вже мертва і вбили її під час цієї повномасштабної війни. Вони якби дали мені цю жінку, щоби вона екскурсії мені робила по Донецьку. І вона мені показала фотографії в своєму телефоні, чи фільми це були, як вона ріже людину ножем. І навіть цей ніж мені показала. І вона про це казала, знаєте, з таким… задоволенням. І я не міг того абсолютно зрозуміти, як так можна. І це була така гарна жінка, знаєте, руде волосся, дуже гарна жінка…  Було, ну… було важко дивитися на неї у цьому фільмі, коли вона це робила з таким задоволенням. Того разу я зрозумів, що ці люди абсолютно неадекватні, те все, що вони говорять, що вони хочуть зробити. Це велика війна не тільки для України, але й для Європи, для цілого світу, бо їхня (росіян – ред.) мрія довести до того, щоби пройшла велика війна ще раз. І вони думали, що Донецьк буде таким собі початком нового світу", - розповів він.

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
Люди змін з Лесею Вакулюк
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
28 вересня
22:57
Оновлено
Молдова, вибори
Парламентські вибори у Молдові: опрацьовано дані з 60% дільниць, попередньо проєвропейська партія PAS (43%) перемагає проросійський блок комуністів та соціалістів (29%)
22:01
Свічка пам'яті
Зупинилося серце: у Києві під час атаки РФ 28 вересня в укритті померла жінка
21:44
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакує Україну безпілотниками: ситуація ввечері 28 вересня
21:39
гроші, бюджет
Працівники найбільшого в Україні дитбудинку "Сонечко" отримували зарплати й премії попри відсутність вихованців. Йдеться про сотні мільйонів гривень, - "Наші гроші"
21:06
Ексклюзив
Президентка Молдови Мая Санду
Можна було б говорити про близькість Росії до реваншу в Молдові, якби Санду не вивчила уроки, - експерт-міжнародник Герасимчук
21:01
Молдова референдум
Поліція Молдови: ми готуємося до провокацій вночі та вдень 29 вересня
20:53
Ексклюзив
Валерій Чалий
"Путін не може себе стримати, він зайде отим російським чоботом", - Чалий щодо провокацій РФ у країнах Європи
20:37
Оновлено
Микола Шапаренко (праворуч), "Карпати" - "Динамо"
"Шахтар" розтрощив "Рух", "Колос" програв "Металісту 1925", двобій "ЛНЗ Черкаси" з "Кривбасом" завершився нічиєю: результати та розклад матчів 7-го туру УПЛ
20:33
Володимир Зеленський
Зеленський: росіяни використовують танкери тіньового флоту для запуску та управління дронами в Європі
20:05
OPINION
Смерть Кеосаяна: чому можна і варто розлюднюватися
19:58
віце-президент США Джей Ді Венс
Рішення щодо можливого надання Україні далекобійних ракет "Томагавк" прийматиме особисто Трамп й воно відповідатиме інтересам США: заява Венса
19:46
Оновлено
Прильоти у Білгороді (вечір неділі, 28.09.2025)
Після прильотів у Білгороді та області зникли світло та вода: зафіксовано ракетні удари по ТЕС та підстанціях
19:26
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
"Це мало і розвідувальну функцію": Яценюк про російські провокації у Європі
19:11
віце-президент США Джей Ді Венс
Венс: Росія має прокинутися й визнати реальність на фронті, її армія гине ні за що
18:50
Ексклюзив
"Я їх називаю пожежною командою": речник УДА Братчук про створення Штурмових військ
18:45
Інтерв’ю
Тімоті Ґартон Еш
Журналіст та історик Еш: Ми маємо розглядати перемогу України як процес, що триватиме 5-10 років
18:44
Посольство Республіки Польща в Україні
Посольство Польщі у Києві постраждало внаслідок російського обстрілу
18:33
Олександра Поліщук (Київ)
Через удар по Києву загинула дівчинка 12 років
18:16
Український Крим під російською окупацією
Росія задіяла вже 14-ту площадку для запуску "шахедів" та "гербер", встановили OSINT-ери: під загрозою передусім Миколаїв та Одеса
18:00
OPINION
Справа Саркозі та "лівійські мільйони"
17:54
Ексклюзив
Дмитро Хилюк
У порівнянні з тим, де був я, це курорт, - журналіст Хилюк про умови для полонених росіян
17:49
Данія
Повітряний простір Данії закриють для всіх цивільних дронів
17:30
Інтерв’ю
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко: Трамп не усвідомлює, що ця війна може привести або до Третьої світової, або до ядерного Армагеддону
17:17
Малий ракетний катер "Вышний Волочёк"
Ракетний корабель РФ "Вишній Волочек" врізався у танкер, рятуючись від українських дронів в Азовському морі
16:59
Павло Дуров
Дуров: за запитом Молдови ми видаляли окремі Тelegram-канали, але не усі, про які нас спросили
16:30
На фото: Вова зі Львова
Репер Вова зі Львова відповів, чи повернеться до України зі США й чи піде воювати
16:02
OPINION
Вето Угорщини: чи у всьому винен Орбан?
15:54
Дружина Монатіка показала одразу трьох синів, які помітно підросли
15:24
Ексклюзив
Журналіст Дмитро Хилюк повернуся до України після трьох з половиною років полону
"Досі сидять у тюрмі": журналіст Хилюк про тих, хто погодився отримати паспорт РФ в полоні
15:08
Ексклюзив
Депутат Київради Бондаренко відреагував на ініціативу "Слуги народу" відсторонити Кличка з посади мера Києва
15:07
троє чоловіків транслювали своє проникнення в пряму трансляцію на веб-сайті для обміну відео
Трьох українських "сталкерів" ззарештовано у Японії: чому це сталося
15:01
Селена Гомес вийшла заміж за музичного продюсера Бенні Бланко: на весіллі були присутні Тейлор Свіфт та Стів Мартін
14:43
"Комбайни у холосту ганяємо". Через посуху на Криворіжчині мають найгірший за 30 років врожай соняшника
14:11
Обстріл Куп'янська
Куп’янськ закрили на в’їзд для всіх, окрім військових
14:09
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами та ракетами в ніч на 28 вересня: у Києві 4 людини загинуло, серед них 12-річна дівчинка, у Запоріжжі - 34 поранених
14:02
OPINION
Як зберегти науку в Україні: Національна академія наук  перед вибором
13:50
Патріарх РПЦ Кирил
Платила священникам за створення тг-каналів про "традиційні цінності": РФ використовує православну церкву, аби вплинути на парламентські вибори в Молдові
13:22
Додон та Путін
Вибори у Молдові: лідер прокремлівського блоку Додон закликав прибічників комуністів та соціалістів вийти завтра до парламенту аби "захистити перемогу"
13:20
Ексклюзив
Атака на Київ - спроба Путіна відповісти Трампу, що РФ не "паперовий тигр", - політолог Фесенко
13:09
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленський заявив про підготовку "мегаугоди" зі США щодо зброї, а Лавров обіцяє Заходу відповідь на "будь-яку агресію" проти РФ. Акценти світових ЗМІ 28 вересня
Більше новин
