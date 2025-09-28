"Виявилося, що чорт страшний, навіть страшніший, ніж його малюють": польський журналіст Кашувара про росіян

Таку думку висловив військовий кореспондент, волонтер, засновник порталу Postpravda.Info Пьорт Кашувара у проєкті "Європейці" з Лесею Вакулюк на Еспресо.

"Я з ними розмовляв (з росіянами на тимчасово окупованих територіях України, - ред.). Я, наприклад, розмовляв з Янусом Путконеном (фінський сепаратист, який мав серйозні проблеми в Фінляндії і виїхав) і пам'ятаю, як повертався в готель через вулицю Артема в Донецьку, і пам'ятаю його слова, коли він почав казати, що ще декілька років і вони будуть атакувати не тільки Україну, але й цілу Європу. Він казав, що буде те саме, що відбувалося під час Другої світової війни, що буде російський наступ на трьох напрямках, що буде зі сторони України, з Білорусі і на півночі, тобто так, як відбувалося під час Другої світової", - сказав він.

Пьотр Кашувара також пригадав розмову із жінкою, яка показувала йому відео, на якому вона ріже ножем людину.

Він зауважив, що ці люди абсолютно неадекватні.

"Я також зустрів там одну таку жінку, з того, що я розумію і бачу десь у соцмережах, вона вже мертва і вбили її під час цієї повномасштабної війни. Вони якби дали мені цю жінку, щоби вона екскурсії мені робила по Донецьку. І вона мені показала фотографії в своєму телефоні, чи фільми це були, як вона ріже людину ножем. І навіть цей ніж мені показала. І вона про це казала, знаєте, з таким… задоволенням. І я не міг того абсолютно зрозуміти, як так можна. І це була така гарна жінка, знаєте, руде волосся, дуже гарна жінка… Було, ну… було важко дивитися на неї у цьому фільмі, коли вона це робила з таким задоволенням. Того разу я зрозумів, що ці люди абсолютно неадекватні, те все, що вони говорять, що вони хочуть зробити. Це велика війна не тільки для України, але й для Європи, для цілого світу, бо їхня (росіян – ред.) мрія довести до того, щоби пройшла велика війна ще раз. І вони думали, що Донецьк буде таким собі початком нового світу", - розповів він.