Війна досягла того моменту, коли Європі доведеться визнати лише два сценарії, - російський опозиційний політексперт Морозов

Таку думку в етері Еспресо висловив російський опозиційний експерт, що перебуває в Празі, Олександр Морозов в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"На мій погляд, війна досягла того моменту, коли і Європі доведеться собі сказати: "Тут лише два сценарії". Кремль не піде на припинення вогню, а діятиме лише так, щоб добитися капітуляції насамперед Європи. Адже якщо Європа капітулює, Київ опиниться в дуже важкому становищі. І якщо Трамп вестиме до цього. На це розрахунок Путіна – що вдасться зламати. І немає іншого сценарію. Або Європа і глобальний альянс підтримки має сказати… А це неможливо уявити зараз, чесно кажучи, що з якогось дива Велика Британія чи Франція повинні будуть собі сказати: "Так, ми визнаємо результати територіального захоплення в результаті неспровокованої агресії і вбивства сотень тисяч людей і колосальних руйнувань. Ми це визнаємо й житимемо з цим далі як із визнаним результатом". Ні, так не буде", - прокоментував експерт.

На його думку, якщо так не буде, то цілком правильно Європа готується де-факто до війни у тій чи іншій формі, як не зараз, то за рік чи три роки.

"Або ж тоді третій сценарій – зникнення самого Путіна. Тоді виникають, нехай умовно й примарно, деякі опції, що стосуються завершення цієї війни новою групою людей у Москві, які повинні будуть взяти на себе відповідальність за майбутнє – по-іншому не може бути. На цей момент зрозуміло, що треба орієнтуватися на гірший сценарій. Припинення вогню нема. І на 2026 рік Україна і весь глобальний альянс підтримки України має орієнтувати себе на те, що треба не просто орієнтуватися на укріплення оборони, а на інструменти, що підвищують перспективи стратегії тріщини всередині російської економіки і російської можливості вести війну далі. Це, можливо, кудись посуне Путіна, але цілком можливо, що навіть і це не посуне", - резюмував Морозов.