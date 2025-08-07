"Визначили пріоритети для дипстрайків і наших оборонних виробництв": Зеленський провів нараду

Про це він повідомив у Telegram.

Президент заслухав доповіді щодо масштабів уражень на території Росії, співвідношення між ціною удару та результатом, впливу на воєнну машину агресора.

Зеленський назвав ці удари у відповідь цілком справедливими й зазначив, що військові об'єкти РФ зазнали значних втрат.

"Важливо, що стає більш привабливим для України баланс між нашими інвестиціями в далекобійну зброю різних типів та її досягненнями. Російська логістика, військові об’єкти, з яких бомбардують нашу територію, елементи їхньої воєнної економіки зазнали значних втрат", - написав глава держави.

"Визначили пріоритети для дипстрайків і наших оборонних виробництв", - додав він.

Президент запевнив, що спроби Росії затягнути війну матимуть для неї свою ціну.