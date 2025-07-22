"Вмовляємо виїжджати, поки є можливість": в МВА розповіли, що у Покровську досі залишаються 1413 людей
Начальник міської військової адміністрації Покровська Сергій Добряк заявив, що у місті станом на 21 липня залишаються 1413 мешканців, у громаді - 2809
Про це він розповів в етері телемарафону, передає hromadske.
Начальник МВА зазначив, що росіяни активно атакують Покровську громаду керованими авіабомбами, артилерією та FPV-дронами, унаслідок чого у місті немає жодного району, який не був би пошкоджений або зруйнований. Зокрема, за його словами, зруйнована уся критична та соціальна інфраструктура, багатоповерхівки, особливо, на в'їзді до міста.
Добряк розповів, що евакуація ще триває, але з кожним днем стає дедалі небезпечнішою, оскільки до більшості районів доїхати евакуаційним транспортом уже неможливо, люди змушені виходити пішки. Наразі у місті залишаються 1413 мешканців, у громаді - 2809.
Крім того, через загострення безпекової ситуації до Покровська майже неможливо завести продукти, відтак, найближчими днями він прогнозує закриття магазинів.
"Тому закликаю людей, хто залишився там, родичі в яких залишились: вмовляємо людей усе ж таки виїжджати, поки є можливість. Тому що може й вікно можливості закритися", - підкреслив начальник МВА.
- На Покровському напрямку фронту продовжують фіксувати найвищий рівень активності російських окупантів. Водночас росіяни поширюють неправдиву інформацію про "початок активних штурмів" на Покровськ та активізували роботу своїх ДРГ, про що днями повідомляв головнокомандувач ЗСУ.
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