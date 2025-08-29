Вночі ППО знешкодила 46 з 68 ворожих безпілотників
У ніч на 29 серпня російські війська атакували Україну 68 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами. Сили ППО знищили або подавили 46 повітряних цілей
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
У ніч на 29 серпня (із 20.00 28 серпня) противник атакував 68-ма ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 22 БпЛА на 9 локаціях на Донеччині та Дніпропетровщині.
- У середу ввечері, 27 серпня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. У Києві внаслідок атаки є постраждалі. Понад двадцять людей загинуло, серед них четверо дітей.
- Біла Церква
