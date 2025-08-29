Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Вночі ППО знешкодила 46 з 68 ворожих безпілотників

Вночі ППО знешкодила 46 з 68 ворожих безпілотників

Ксенія Золотова
29 серпня, 2025 п'ятниця
08:21
Війна з Росією ППО

У ніч на 29 серпня російські війська атакували Україну 68 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами. Сили ППО знищили або подавили 46 повітряних цілей

Зміст

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

У ніч на 29 серпня (із 20.00 28 серпня) противник атакував 68-ма ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 22 БпЛА на 9 локаціях на Донеччині та Дніпропетровщині.

  • У середу ввечері, 27 серпня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. У Києві внаслідок атаки є постраждалі. Понад двадцять людей загинуло, серед них четверо дітей.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ППО
безпілотник
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
29 серпня
08:30
РФ атакувала Україну безпілотниками: на Дніпровщині є загиблі й поранені
08:25
ФК "Карпати"
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 4-го туру
08:06
втрати окупантів
Європейські лідери розглядають можливість створення 40 км буферної зони між українськими та російськими позиціями, - Politico
08:03
Ексклюзив
У ВМС повідомили про ще одного загиблого внаслідок удару РФ по кораблю "Сімферополь"
08:01
OPINION
Чому війну не можна зупинити в найближчі місяці?
07:55
Партизани "Атеш" провели диверсію на залізничній гілці у Костромі, від якої залежить логістика окупантів
07:28
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила на фронті засіб ППО, 4 танки та 850 військових
07:11
вибух, ракетна атака
Росіяни вдарили по Малокатеринівці на Запоріжжі: постраждала дитина
06:35
Кремль затвердив перелік "патріотичних" пісень про війну для виховання дітей у школах і садочках
06:22
міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан
МЗС Туреччини: Москва вже не вимагає контролю над усіма окупованими областями, але хоче утримати частину Донеччини та Запоріжжя
06:08
"Це не що інше, як ганьба": МЗС України та Мінкульт засудили присутність російського прапора на Венеційському кінофестивалі
05:45
Зеленський та лідери 5 країн Європи провели координаційну онлайн-зустріч: говорили про гарантії безпеки для України та необхідність посилення тиску на РФ
05:03
Оновлено
Атака РФ на Київ 28 серпня, Дарницький район
Російська атака дронами та ракетами 28 серпня: у Києві 23 людини загинуло, серед них 4 дітей
00:43
Оновлено
Андрій Ярмоленко, "Динамо"
"Динамо" і "Шахтар" зіграють в основному етапі Ліги конференцій
00:40
поставки зброї з США в Україну
Держдеп США схвалив продаж Україні авіаційних боєприпасів на $825 млн
2025, четвер
28 серпня
23:52
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулося 137 боїв, найбільше - на Покровському та Лиманському напрямках
23:24
вибухи обстріл
У Росії внаслідок вибуху було знищено вузлову залізничну станцію, - ЗМІ
22:16
винищувач F-16
У Польщі розбився винищувач F-16: пілот загинув
21:43
Ексклюзив
москва в руїнах
Чалий: Ознакою готовності Путіна до зупинки війни стане найвища точка ескалації - руйнування Кремля та Мавзолею у Москві
21:19
Дональд Трамп
"Трамп не був задоволений, але й не здивований": Білий дім про атаку РФ на Україну
20:35
Ексклюзив
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій отримує нагороду від Путіна
Київська митрополія УПЦ може припинити існування, якщо не розірве зв’язки з Російською православною церквою: деталі та умови припису ДЕСС
20:22
Ексклюзив
Для росіян "Герань-3" занадто дорогий, а для наших винищувачів – тренувальна мішень, – авіаексперт Романенко
20:16
Україна організує важливі заходи на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН, - Зеленський після розмови з Гутеррешем
20:00
OPINION
Новий оборонний альянс в Європі?
19:53
Ексклюзив
Це було питання часу: Defense Express про ураження ворожим морським дроном корабля ВМС України
19:52
МЗС України
Угорського посла викликали до МЗС України і вручили ноту протесту після заборони на в’їзд Роберту "Мадяру" Бровді в країну
19:18
Кіт Келлог
"Ці кричущі напади загрожують миру, якого прагне Трамп": Келлог відреагував на атаку РФ на Київ
18:55
Аналітика
санкції
Deep strike стратегічного рівня, або як Україна відкрила “другий фронт” у санкціях проти Росії
18:45
"Жили в постійній небезпеці мобілізації": в Україну повернули дві групи дітей та молоді з ТОТ
18:44
Ексклюзив
путін трамп
Дипломат Шамшур: Війна йде за сценарієм Путіна, і це треба зупинити
18:14
На війні загинув військовий і художник Кирило Гриньов
18:13
Інститут титану
Єдиний в Європі Інститут титану купує компанія з Волині, що спеціалізується на виробництві металоконструкцій
18:02
Ексклюзив
"Війна вже безпосередньо торкнулася ЄС": Висоцька про реакцію Європи на російську атаку
18:00
Аналітика
ухилянти
Як відбити бажання чоловікам повертатись в Україну: що не так з законопроєктом про кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону
18:00
OPINION
Темпи наступу окупантів сповільнились: ЗСУ зірвали плани Кремля щодо "обміну територіями"
17:57
Міністр оборони Туреччини долучиться до напрацювання гарантій безпеки для України, - Зеленський після розмови з Ердоганом
17:52
вибухи вночі
СБУ за 4 дні уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС на суму понад $250 млн
17:25
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн (Брюссель, 17.08.2025)
Фон дер Ляєн поспілкувалася з Зеленським і Трампом, наголосивши на необхідності гарантій безпеки, які перетворять Україну на сталевого дикобраза
17:15
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Зеленський доручив МЗС зʼясувати всі факти щодо заборони Роберту "Мадяру" Бровді вʼїзду в Угорщину
16:57
на фото очільник уряду Денис Шмигаль
Шмигаль: спроможності України в оборонній сфері зросли у 35 разів за три роки
Більше новин
