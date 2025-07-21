Вперше за цей місяць були застосовані “калібри“: речник ВМС ЗСУ про масштабну нічну атаку
В ніч на 21 липня з Новоросійська вийшов в Чорне море один ракетоносій, підводний човен, який відстрілявся та повернувся на базу
Про це в етері Еспресо розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
“Щодо нічної атаки, то можу зазначити, що було застосування ракет типу “Калібр“ з Чорного моря. На жаль, вийшов підводний човен, відстрілявся та повернувся на базу. У цьому місяці це перше застосування цих ракет. Противник поки що повернувся до своїх звичних показників“,- прокоментував речник ВМС ЗСУ.
За його словами, навесні ворог застосовував ракетоносії раз на місяць, а в червні спостерігалася більша активність.
“Для перезарядження своїх ракетоносіїв у росіян варіантів небагато, вони ж не повернуться в Крим. Після переміщення до Новоросійська ворог першими почав перезаряджати підводні ракетоносії, бо там найменш складна процедура, адже складніше завантажувати вертикально ракети. Окрім завантаження, ракети потрібно підготувати. Це складний процес, які росіяни довгий час не могли відновити у Новоросійську. Але на зараз констатуємо, що це там відбувається“,- зауважив Плетенчук.
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