РФ запустила безпілотники по території України: на Дніпровщині та Сумщині є загиблі й поранені

Атака на Сумщину

Російська окупаційна армія 18 липня атакувала дронами Сумщину, внаслідок чого постраждали цивільні.

"Близько 13:00 та повторно через годину ворог застосував ударні БПЛА по цивільній інфраструктурі", - написав очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Унаслідок одного з ударів постраждали троє мирних мешканців", - додав він.

Усіх постраждалих госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

Атака на Дніпровщину

О 09:38 очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ворог вдарив БПЛА по Кам’янському району.

"Через атаку росіян на Кам’янський район попередньо є загиблі й постраждалі", - написав він о 09:52.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки загинули чоловік та жінка.

"На місці атаки виникла пожежа. Пошкоджені адмінбудівлі, магазин, приватні будинки", - розповів очільник ОВА.

Станом на 12:00 в МВС України повідомили, що за попередніми даними, 8 людей дістали поранення.

фото: t.me/mvs_ukraine

фото: t.me/mvs_ukraine

Станом на 12:49 Сергій Лисак повідомив, що кількість постраждалих зросла до 11, усіх ушпиталили.

"29-річна жінка – у важкому стані. Решта – середньої тяжкості", - додав очільник ОВА.

У вечірньому зведенні Лисак повідомив, що кількість постраждалих зросла до 12.

"У Кам’янському районі, за уточненою інформацією, 12 постраждалих. Двоє людей, на жаль, загинули. Понівечені кілька адмінбудівель, школа, 5 приватних будинків, господарська споруда, 4 магазини, інфраструктура. 9 машин пошкоджені, 4 – знищені", - написав він.

Також чиновник поінформував про атаку БПЛА на Павлоградський район. Унаслідок обстрілу дістав поранення чоловік.

"Знову під атакою БПЛА був і Павлоградський район. Поранений чоловік. Є пошкодження на території транспортного підприємства. Виникла пожежа, її ліквідували", - написав очільник ОВА.

Харківщина

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворог вдарив чотирма безпілотниками типу "Герань-2" по території Богодухівської громади. Сталися влучання у землю.

"У двох місцях загорілася трава на площі 500 і 1000 метрів квадратних. Одну пожежу вже ліквідували", - додав Синєгубов.

Рух ворожих дронів

О 09:02 Повітряні сили повідомили про групу ворожих БПЛА на заході Дніпровщини, які рухалися курсом на північ.

"Нові групи ворожих ударних БПЛА на північному сході Чернігівщини, курс – південно-західний", - написали Повітряні сили о 09:19.

Станом на 09:59 повідомлялося про нові групи ворожих ударних дронів на північному сході Чернігівщини, які тримали південно-західний курс.

"БПЛА повз Мену, Куликівку, у напрямку Чернігова", - написали ПС о 10:04.

О 10:26 повідомлялося про БПЛА, які рухалися через Олишівку у південно-західному напрямку.

О 10:47 повідомлялося, що БПЛА із Чернігівщини продовжують рух у напрямку Київщини.

Станом на 10:55 загроза застосування ворогом ударних дронів поширилася на Харківщину.

"Ворожі ударні БПЛА заходять в повітряний простір Харківщини на північному заході, курс – південно-західний/південно-східний", - написали Повітряні сили об 11:04.

Об 11:06 з’явилося попередження про загробу безпілотників для Полтавщини.